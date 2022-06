Pravi gamerji prisegajo na ožičene miške. In medtem ko imajo nekateri radi težke, drugi izberejo lahkotne glodavce, s katerimi se premikajo v igrah že z najdrobnejšim premikom zapestja. In prav takšna je ultralahka Steelseriesova miška aerox 5, ki tehta le 66 gramov: maso so znižali z luknjastim ohišjem, s čimer so prihranili kar 20 gramov. Napredek mišk Gamerji miške ne uporabljajo tako kot običajni smrtniki, ki nam računalniški glodavci niso bili položeni že tako rekoč v zibko, ampak smo se jih privajali skozi leta in desetletja, poleg tega pa so tudi same miške močno napredovale. Prva miš...