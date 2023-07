Miši potrebujejo družbo

Igrive in radožive miške so odlični ljubljenčki za tiste, ki živali radi opazujejo, saj so plašne in nerade komunicirajo s človekom, kar pomeni, da jih je najbolje pustiti čim bolj pri miru. Toliko bolj z veseljem pa se igrajo in družijo s predstavnicami svoje vrste. Strokovnjaki priporočajo, da se vselej odločimo za najmanj dve miški hkrati, ki ju bomo imeli v kletki skupaj.

Samčki so lahko v skupini le z brati ali samičkami.

Previdno pri samčkih

Če ne želite mladičev, kastrirajte samčke. FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Ker se miši hitro razmnožujejo, moramo biti pri nakupu pozorni na spol bodočih ljubljenčkov. Mišk nasprotnega spola, ki so stare manj kot 8 tednov, ne dajemo skupaj, saj samičke kljub spolni zrelosti niso še pripravljene na materinstvo in to predstavlja zanje velik stres. Pri 50 dneh starosti lahko po želji samčke in samičke daste v skupno kletko. Zavedati pa se morate, da lahko v tem primeru pričakujete mladiče na vsake tri do štiri tedne. Običajno se naenkrat skoti osem do deset mladičev, miška pa lahko ponovno postane breja že 24 ur po kotitvi. Samček se od samičke loči po tem, da sta zadnjična in genitalna odprtina bližje druga drugi. Ko odrastejo, so pri samcih opazna spuščena moda. V skupinah ali v parih se še posebno dobro obnesejo samičke. Samčki se bodo dobro razumeli med seboj le, če so bratje, drugih miši pa jim ne smemo predstavljati, saj bodo z njimi neusmiljeno obračunali. Samčke je mogoče kastrirati – v tem primeru jih imate lahko skupaj z eno ali več samičkami, ne da bi tvegali, da se bosta razmnožila. Miši na splošno ne smete mešati z drugimi glodavci, kot so denimo podgane, saj jih bodo ti najverjetneje napadli in pojedli.

8–10 mladičev se skoti hkrati.

Mišje domovanje

Same se bodo miške dolgočasile. FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Dve miši morata imeti kletko, ki je široka najmanj 80 krat 50 cm in visoka 50 cm. Bolje kot za kletko z rešetkami se je odločiti za stekleni terarij. Miši namreč rade uhajajo iz kletke, rešetke pa so zanje pogosto ravno prav široke, da se znajo stisniti skoznje in uiti na prostost. Miši rade plezajo, zato poskrbite, da bodo imele v terariju razne palice in lestve. Če se boste vseeno odločili za kletko z rešetkami, naj bodo rešetke največ 6 mm oddaljene druga od druge. Kletko posteljite z natrganim papirjem ter jo opremite z gnezdom.