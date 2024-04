Pogovor z legendarno prvo damo slovenske televizije Mišo Molk je kot bister žuboreč potoček besed, ki včasih postane divja in neukrotljiva reka. Priljubljena novinarka, urednica in TV-voditeljica, za katero je Sašo Hribar nekoč dejal, da je ženska s težo, in pri tem ni mislil na kilograme, se je upokojila lani poleti, z njo pa smo se med drugim pogovarjali o tem, kako vzdržuje svojo mladostno energijo, in obujali spomine na njeno burno mladost, ki jo je zaznamovala celo ugrabitev sredi Ljubljane. Kako ste kaj in kako vam gre kot še precej sveži upokojenki? Videti ste odlično! Hvala, dobro! B...