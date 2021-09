Mirana Ališiča komaj prepričali, da zapusti Švico

Televizijski novinar in športni komentator Miran Ališič, ki je v naše dnevne sobe pripeljal formulo ena, se je na televizijske zaslone vrnil kot voditelj športne preizkušnje Exatlon. To je njegov prvi televizijski projekt po šestih letih premora oziroma po selitvi v Švico, kjer je našel svojo oazo miru s srčno izbranko Petjo in njunim sinom Jakobom, ki je avgusta letos dopolnil štiri leta. Stiki s Slovenijo so pogosti, Ališič se rad vrača domov, čeprav tukaj nima veliko sorodnikov, oče in mati sta namreč pokojna, poleg tega pa je edinec, a ga na Slovenijo vežejo številni projekti in drugi posli.



Ko beseda nanese na zasebnost, se zavije v molk, družinskega življenja namreč ne želi izpostavljati javnosti, o sinu je v zadnjih štiri letih povedal le, da je srečen in zadovoljen malček, ki obiskuje vrtec in govori več jezikov. Družina v deželi čokolade in sira uživa in ne razmišlja o vrnitvi v Slovenijo, Ališič pa svoje poglede na stanje v naši podalpski deželici pogosto deli v svojem blogu. Je pa 55-letni televizijski maček kljub temu, da je predstavnike sedme sile še pred začetkom oddaje na Planet TV opozoril, da intervjujev ne daje oziroma je privolil le v dva, priznal, da so ga morali ustvarjalci dolgo prepričevati, da je sprejel izziv za voditelja Exatlona. Za nekaj mesecev je torej zapustil udobno zavetje svojega švicarskega doma in se podal v Dominikansko republiko, kjer se odvijata pravi boj za preživetje in tekmovanje na poligonih, ki navdušuje gledalke in gledalce po vsej Sloveniji.

»Nazadnje so me le prepričali, pa sem si rekel, zakaj pa ne, konec koncev se po šestih letih lahko vrnem na televizijo, a v drugačni embalaži. Na televiziji sem nehal delati leta 2015, kar pomeni, da me ni bilo na spregled šest let. Za mojega štiriletnika je to veliko, za zgodovino pa niti ne,« se pošali Ališič, ki je znan po svojem nepristranskem komentiranju in pri tem vztraja tudi kot voditelj Exatlona. »Vedno sem bil nepristranski, vedno sem hvalil in kritiziral, kot je bilo treba. Nikoli nisem bil navijač. V tej zgodbi je to še toliko bolj pomembno,« je povedal. Med pripravami na vodenje Exatlona si je ogledal mednarodne različice šova, ki osvaja gledalce po svetu. »Pogledal sem si nekaj oddaj in to, kar sem videl, je zelo dobro, zelo profesionalno narejeno, kar je bil zagotovo eden od pogojev, da sem se odločil za sodelovanje,« je še dejal. Postal je pravi švicofil

Tudi, če bi omenjeno oddajo gledali z zaprtimi očmi, bi verjetno 99 odstotkov gledalcev ugotovilo, da jo vodi prav on. Njegovega raskavega glasu se namreč spomnimo še iz časov, ko je goreče komentiral tekmovanja formule ena. Stalni premiki, polnjenje kovčkov in potovanja v dolgoletni karieri so mu tako prišli v kri, da so mnogi pred leti ob novici, da se s partnerico seli v Zürich, debelo pogledali in zamahnili z roko, češ da se bo nekega dne že vrnil domov. A tega v njegovih načrtih ni. V Švici je namreč izjemno zadovoljen, pravzaprav je postal pravi švicofil, kot se radi pošalijo njegovi prijatelji. Je velik privrženec njihovega družbenega, kulturnega in političnega delovanja ter čudovite narave. Izvedeli smo, da ga najbolj navdušuje Züriško jezero, o katerem pravi, da daje mestu drugo dimenzijo.



»Tja se gre na kavo, na sprehod, gledat Alpe ali pa se ukvarjat s kakim športom,« je navdušen nad tem naravnim biserom in se po mestu najraje prevaža z vespo, tako kot je to nekoč počel v Ljubljani. »Je zelo praktična, ker tako ne obtičiš v zastojih, nimam težav s parkiranjem in ves čas imam veter v laseh,« smeje prizna televizijec, ki se v Slovenijo ne želi vrniti tudi zato, ker je v njegovi trenutni domovini posameznikova svoboda neomejena.



»Nihče ni prepovedoval gibanja ali kaj podobnega. Politiki niti na misel ni prišlo, da bi poskusila s čim takim, ker je dobro vedela, da ne bi šlo skozi. Svoboda je v Švici sveta,« iskreno pove Ališič in dodaja, da je tam neposredna demokracija pred vsem drugim. »Izvoljeni ljudje so samo naši uradniki in to je v Švici že dolgo zakoreninjeno. Ti uradniki se temu primerno vedejo,« je Ališič kritičen do trenutnega stanja v Sloveniji, kjer ga moti dejstvo, da je koronavirus glavna tema prav vsakega pogovora. »Slovenijo trenutno vidim kritično kot vedno. Predvsem zaradi političnega stanja, v katerem smo. To je moja domovina, ki se je znašla v ne preveč rožnatih časih zaradi političnega stanja v državi. To me vedno znova moti,« še pravi televizijski voditelj, ki se bo po slabih treh mesecih snemanja na Karibih vrnil v objem k svoji Petji in njunemu Jakobu, saj ni televizijskega projekta, ki bi lahko nadoknadil njuno odsotnost.

