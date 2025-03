Minoriti niti letos ne spijo

Kulturna četrt Minoriti, kamor v mestu ob Dravi prištevajo Lutkovno gledališče Maribor, avditorij Minoriti ter Sodni stolp, je tudi letos pripravila bogat program, ki ga še nadgrajuje. Minuli konec tedna so za dame poskrbeli s koncertom Balladera. Dominik Bagola, mlajši izmed bratov Bagola, je klaviaturist in predvsem čustven kantavtor. Širša slovenska javnost ga je lani spoznala na Melodijah morja in sonca, ko je nastopil s pesmijo Kantina. Sicer pa je lani poleti zaigral tudi v Beltincih na 105. obletnici priključitve Prekmurja nazaj k Sloveniji.

Mariborski Sodni stolp je ena najlepših koncertnih kulis. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Na dan žena je nastopil v enem najlepših mariborskih koncertnih okolij, v Sodnem stolpu skupaj s svojimi Specialisti, kitaristom in producentom Petrom Deklevo ter vokalistko Saško Brezovšek, ki dela in živi v Salzburgu. »V tem življenju nas združuje marsikaj, a najlepše je, ko se zberemo, da proslavimo drug drugega, ustvarjalnost, življenje samo. S koncertom Balladera smo storili ravno to,« pravijo v Minoritih.