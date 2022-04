Sony slovi po odličnih brezžičnih (in žičnih) slušalkah, to je dejstvo. Že njegovi cenejši modeli ponujajo dober zvok, da o dražjih slušalkah, kot so čezušesne WH-1000XM4 ali v-ušesne WF-1000XM4, niti ne govorimo. Slednja modela ponujata vrhunski zvok, odlično avtonomijo in aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). A prav slednje marsikoga moti, saj je tehnologija ANC postala že tako učinkovita, da dejansko zaduši vse zunanje zvoke. Zato imajo sodobne slušalke tudi sposobnost zaznavanja govora iz okolice oziroma možnost nastavljanja jakosti ANC. Drugačna zasnova Potem so tu tudi nekoli...