Miley Cyrus: 23. november 1992

Miley Cyrus nima ozke konjunkcije planeta z zvezdo prve veličine, toda kljub temu si upam reči, da njena Venera, vladarica prve, vsaj malo diha z Vego iz Lire in ji prinaša glasbeni talent. Pa tudi magnetično privlačnost, značilno za to veliko zvezdo, hkrati pa nesrečne ljubezni (ali izgubo ljubljene osebe). Luna in Merkur ravno tako nimata ozke konjunkcije na zvezdo prve veličine, vendar se zdita kljub vsemu še dovolj blizu, da jim Bungula daje družbene priložnosti, pomembne prijatelje in dober razum.

Ascendent je na Plejadah, to je na roju zvezd iz ozvezdja Bika. Tako je lepa pevka nakazana kot čutna, privlačna, v njeno življenje ta povezava prinaša tudi dramatične ljubezenske zgodbe, mnogokrat vzporedne ali skrite, a tudi bolj travmatično življenjsko izkustvo. Venera vladarica prve je potem na zvezdi iz strelca, tako da je glasbenica nakazana kot drzna, optimistična, borbena, z zanimivimi idejami. Pozicija v osmi dodaja dramo in občasno avtodestruktivno vedenje, konjunkcija z Uranom in Neptunom dodaja kreativnost in originalnost ter potrebo po svobodi.

Vrh četrte hiše je na zvezdi iz raka, ki pa je povezana z zgodbo o oslih, in predstavlja divjo, neobvladano energijo v človeku. To je očitno povezano z njeno družino, vidi se, da ta ustvarja ogromno hrupa in s tem hrupom lahko tudi zmaguje. Vladar četrte je na zvezdah iz Herkula, kar dodaja jasno spoznanje, da mora Miley čistiti družinsko karmo, da bo njeno življenje, ravno zaradi njene družine, naporno, težko, da se bo soočala z veliko izzivi in da bo zmogla, ker je v sebi močna, vse to tudi prestati. O ločitvah nam sporoča tudi dispozitor tega Sonca na Vindemiatriksu. O težkem življenju, velikih odgovornostih in bremenih, pa tudi o strahu, ki živi v njenih genih, nam sporoča najmočnejši planet v karti, Saturn, na zvezdi iz kozoroga.

Če povzamem: Miley se kaže kot talentirana mladenka, ki pa ji življenje prinaša veliko izzivov, dram, najpogosteje zaradi njene družine. O kaki veliki sreči v ljubezni in življenju ni prav veliko govora. Je pa vztrajna in se bori ter premaguje omejitve.