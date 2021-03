Milan je odšel, goske so ostale

Mirko Stojnič vestno skrbi za gosi.

Savinjska reka Bolska teče skozi občine Vransko, Tabor, Braslovče in Prebold, kjer se izliva v Savinjo. V bližini starega mostu z začetka prejšnjega stoletja in novega mostu se je vrsto let zadrževala jata gosi. Njihov lastnik je biliz bližnje Dolenje vasi. Kot velik ljubitelj živali je imel v hlevu in na dvorišču več domačih živali, od psa, mačkov, kokoši, rac in gosi do koz, krav, prašičev in konj. Milan je bil zelo vesten gospodar, ki je lepo skrbel za domačijo in njeno okolico ter tudi ohranjanje tradicije, žetve žita na star način, denimo, pa ličkanja koruze in spravljanja sena. Njegove gosi so se vsak dan podale čez cesto in po pešpoti do Bolske, ki je oddaljena manj kot 100 metrov od kmetije. Ko jih je čofotanje zlakotnilo, so se vrnile domov in noč preživele ob cesti, kjer je bila javna razsvetljava.Ko je gospodar Milan pred leti umrl in je hiša ostala prazna, so se gosi od potoka nehale vračati na domačijo. Svoj dom so si poiskale kar pod mostom. Imele so tudi naraščaj, a na koncu je od vseh Milanovih ljubljenk ostal samo še gosak. Ko je izgubil družico, mu je domačin, svetnik občinskega sveta Občine Prebold, priskrbel novo in tako se je rod nadaljeval. Žal je gosak kmalu izgubil tudi novo partnerico, a Mirko mu je kupil še eno, gosjemu paru pa zdaj družbo dela še bela gos, za katero nihče ne ve, od kod se je vzela. Vsak dan se družno odpravijo do kozolčka, kjer jih čaka hrana, nato gredo nazaj do vode, kjer uživajo, čofotajo in na bregu ali v vodi tudi prespijo.