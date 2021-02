Pozdravljeni. Zelo je pomembno, da se zavestno odločite biti nekoliko prožnejši in iti s tokom dalje. Pri vas je videti, da na veliko blokirate razvoj, ker na neki nezavedni ravni ne marate sprememb. Vaše poslovno področje iz natala je zelo stabilno. Tako da tistega najhujšega tu ne bo, kot me sprašujete čisto na koncu teksta. V želji po nadzoru in varnosti pa si lahko pokvarite odnose in postanete prehitro stari in zakrneli. Torej, treba se je odpreti spremembam, nikar tako osebno doživeti, kar se dogaja v poslovnem odnosu. Ta šefinja prinaša v vas spoznanje, da ste obstali. Živcira vas, vend...