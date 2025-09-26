  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    TEHNOLOGIJA

    Mi telefon prisluškuje?

    Razbijanje mita in razlaga delovanja oglaševanja. Pametni telefoni ne poslušajo naših pogovorov – tega jim ni treba. Gre za navezo platform, oglaševalcev, ponudnikov identitet in ponudnikov podatkov.
    Če ponudniki identitet vidijo, da smo s prijatelji na istem omrežju, bomo dobivali podobne oglase. FOTO: Alessandro Biascioli/Getty Images

    Če ponudniki identitet vidijo, da smo s prijatelji na istem omrežju, bomo dobivali podobne oglase. FOTO: Alessandro Biascioli/Getty Images

    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze. FOTO: Petrovich9/Getty Images/istockphoto

    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze. FOTO: Petrovich9/Getty Images/istockphoto

    Če imamo hišnega ljubljenčka, bomo nedvomno dobivali oglase na to temo. FOTO: Beavera/Getty Images

    Če imamo hišnega ljubljenčka, bomo nedvomno dobivali oglase na to temo. FOTO: Beavera/Getty Images

    Če ponudniki identitet vidijo, da smo s prijatelji na istem omrežju, bomo dobivali podobne oglase. FOTO: Alessandro Biascioli/Getty Images
    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze. FOTO: Petrovich9/Getty Images/istockphoto
    Če imamo hišnega ljubljenčka, bomo nedvomno dobivali oglase na to temo. FOTO: Beavera/Getty Images
    Staš Ivancstas.ivanc@slovenskenovice.si
     26. 9. 2025 | 18:00
    4:30
    A+A-

    Vprašanje, ali naši telefoni prisluškujejo našim pogovorom, se zdi vedno bolj aktualno, saj se mnogi uporabniki pametnih telefonov srečujejo z nenavadnimi oglasnimi izkušnjami. Pogosto se zgodi, da se po pogovoru o določeni temi na zaslonu pojavi oglas, ki je presenetljivo povezan z ravnokar omenjeno temo. Takšne situacije so spodbudile širjenje mita, da telefoni poslušajo naše pogovore.

    Telefoni so vedno bolj del našega vsakdanjega življenja, kar še povečuje občutek, da nas nenehno spremljajo. K temu so pripomogli tudi incidenti s pametnimi zvočniki, ki so jih »zasačili« pri poslušanju pogovorov za izboljšanje prepoznavanja govora. Kljub temu nas strokovnjaki mirijo, da ni verodostojnih dokazov, da telefoni na skrivaj poslušajo naše pogovore za ciljanje oglasov. Raziskave, kot je študija ameriške Univerze Northeastern iz leta 2018, niso našle dokazov o prisluškovanju. Odkrile pa so druge neprijetne prakse, kot so snemanje zaslona ali nalaganje slik in videov tretjim osebam.

    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze. FOTO: Petrovich9/Getty Images/istockphoto
    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze. FOTO: Petrovich9/Getty Images/istockphoto

    Mit o prisluškovanju telefonov vztraja tudi zaradi kognitivnih pristranskosti, kot je iluzija pogostosti, ko ljudje začnejo opažati določene stvari pogosteje, ko so enkrat pozorni nanje. Tako se zdi, da se oglasi pojavijo takoj po pogovoru, čeprav gre le za naključje in predvidljive vzorce vedenja, ki jih oglaševalske platforme uporabljajo za ciljanje oglasov.

    Čeprav se zdi, da nas telefoni poslušajo, je resnica veliko bolj preprosta – in hkrati bolj skrb vzbujajoča: naši podatki se zbirajo in analizirajo na načine, ki ustvarjajo občutek, da nas naprave spremljajo.

    Kako deluje oglaševanje

    Oglaševalski sistemi ne potrebujejo mikrofona za ciljanje oglasov; namesto tega uporabljajo naše podatke in vedenjske vzorce. Velike platforme, kot so Instagram, Youtube in Facebook, spremljajo naše aktivnosti znotraj aplikacij: kaj všečkamo, na kaj klikamo, kaj iščemo in kako dolgo se zadržujemo na določenih vsebinah. Te informacije, skupaj z osnovnimi podatki o uporabniku, kot so lokacija, model naprave in čas dneva, jim omogočajo, da napovedujejo naše naslednje poteze in nam prikazujejo oglase, ki so najbolj verjetno primerni za nas.

    Oglaševalski sistemi uporabljajo naše podatke in vedenjske vzorce.

    Oglaševalci, ki imajo lastne cilje (število klikov, nakupov ali donacij), proračune in ustvarjalne vsebine, pogosto uporabljajo tudi sezname nekdanjih strank, ki jih platforme nato ujemajo z uporabniškimi računi. Poleg tega lahko oglaševalci določijo ciljne skupine na podlagi demografskih podatkov, kot so starost, lokacija in interesi.

    Tukaj so še ponudniki identitet, podjetja, ki pomagajo povezati zapise, ki sodijo skupaj – naš e-poštni naslov, telefonsko številko, povezani televizor, prenosni računalnik v domačem omrežju –, ne da bi neposredno posredovali naše ime. Na tak način oglaševalci vidijo, ali je oglas na eni napravi privedel do nakupa na drugi.

    Podatkovni posredniki pa zbirajo in prodajajo informacije o uporabnikih, ki jih pridobijo z aplikacij, spletnih strani in programov zvestobe. Te podatke nato združujejo v pripravljene ciljne skupine, kot so denimo nedavni kupci avtomobilov ali lastniki hišnih ljubljenčkov, ki jih oglaševalci uporabljajo za ciljanje svojih oglasov.

    Če imamo hišnega ljubljenčka, bomo nedvomno dobivali oglase na to temo. FOTO: Beavera/Getty Images
    Če imamo hišnega ljubljenčka, bomo nedvomno dobivali oglase na to temo. FOTO: Beavera/Getty Images

    Vse te informacije se združijo v realnem času, ko odpremo aplikacijo. Platforma preveri naše vedenje in kontekst, preveri, kateri oglaševalci ciljajo na ljudi, kot smo mi, in nam prikaže primeren oglas. Če smo na istem wifi omrežju kot naš prijatelj ali smo z nekom v istem gospodinjstvu, lahko to poveča verjetnost, da bomo videli podobne oglase.

    Napredni algoritmi napovedujejo naše naslednje poteze.

    Naše vedenje in kontekst, skupaj z algoritmi, ki napovedujejo naše naslednje poteze, torej ustvarjajo občutek, da nas telefoni poslušajo. A v resnici gre za natančno ciljanje oglasov, ki temelji na podatkih, ki jih sami prostovoljno delimo s platformami. To je veliko bolj prefinjeno in invazivno, kot bi si mislili, in ne zahteva prisluškovanja našim pogovorom. Malce strašljivo, mar ne?

    Več iz teme

    tehnologijapametni telefonioglasiprisluškovanje
    ZADNJE NOVICE
    19:31
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    ZASKRBLJUJOČE

    Groza v Zasavju: zaradi posledic plazov ogroženih 15 objektov, sanacija bo 13-milijonska

    Plazenje je posledica intenzivnih padavin avgusta 2023
    Roman Turnšek26. 9. 2025 | 19:31
    19:23
    Kronika  |  Na tujem
    POŠAST

    To so grozljive zadnje besede morilca dojenčice: 30 ur izganjal hudiča, jo grizel in ... (FOTO)

    V zadnjih trenutkih je pridigal o sprejetju Jezusa. Umrl je v četrtek.
    26. 9. 2025 | 19:23
    19:07
    Novice  |  Svet
    SKRB VZBUJAJOČE

    Poljska izdala nujni poziv: Nemudoma zapustite državo, uporabite vsa sredstva

    V primeru, da se bodo odnosi med Poljsko in Belorusijo ponovno poslabšali, bodo Poljaki spet zaprli mejo.
    26. 9. 2025 | 19:07
    18:48
    Bulvar  |  Tuji trači
    BURNA DEBATA

    Trump besnel nad Melanio? Strokovnjak za branje z ustnic razkril, kaj je rekel (VIDEO)

    Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil val teorij.
    26. 9. 2025 | 18:48
    18:27
    Bralci
    BRALCI POROČEVALCI

    Bralka Majda ogorčena, znani trgovec že oglašuje božično dekoracijo

    Večina Slovencev se še vedno odloči za nakup daril v zadnjem tednu pred božičem.
    26. 9. 2025 | 18:27
    18:15
    Novice  |  Slovenija
    AVIRATEK

    V blato in vodo za bolne otroke (FOTO)

    V Šentvidu pri Stični so pripravili že 13. Aviratek.
    Drago Perko26. 9. 2025 | 18:15

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč na domu

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Izlet
    NAMIG ZA IZLET

    Na brezplačni koncert v Novo Gorico

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    PromoPhoto
    Ona  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    TALNE OBLOGE

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025 | 08:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    »Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    3. 9. 2025 | 15:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

    Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    KLIMATSKA NAPRAVA

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    19. 9. 2025 | 12:21
    PromoPhoto
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    RECEPT

    Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    24. 9. 2025 | 15:31
    Promo
    Šport  |  Timeout
    INTERVJU

    »Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    23. 9. 2025 | 13:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zavarovanje

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    Promo
    Novice  |  Svet
    Energetika

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    25. 9. 2025 | 11:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč starejšim

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Plemenite kovine

    Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Telefonija

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Šport

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    26. 9. 2025 | 14:49
    Promo
    Ona  |  Stil
    TRETJA GENERACIJA

    »Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    24. 9. 2025 | 10:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki