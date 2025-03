Mestu so dali gimnazijo, zdaj še študentski dom

V tem delu bo samostan, kjer bomo bivali bratje, štirje smo tu. Del samostana, ena šestina stavbe, bo za naše delo in bivanje, preostanek pa bomo po fazah preuredili, del tudi v študentski dom,« nam je povedal pater, brat frančiškan Tomaž Hočevar, ki je gvardijan, predstojnik samostana. V njem živijo štirje bratje – pater Tomaž Hočevar je v Novem mestu devet let, pater Gregor Kos dve leti, pater Marko Novak je v samostanu 20 let, pater Peter Vrabec pa 15; vsi štirje so iz Ljubljane. »Zakaj smo prišli v Novo mesto? Ni naključje, ampak je Bog tisti, ki nas je izbral in poslal,« pojasni Hočevar, ...