Medvedov že več kot 1000, odstrel pa vse manjši

Lani in letos se medvedi pojavljajo na območjih, kjer jih niso videli desetletja ali pa so tja prihlačali celo prvič, na primer na Kozjaku in Pohorju, zadnji primer pa je iz Čermožiš blizu Donačke gore, kjer je presenečeni lovec ob bližnjem srečanju celo ustrelil 140-kilogramskega triletnega samca. Iz Zavoda za gozdove Slovenije so sporočili, da pojav medvedov na novih območjih ni nič nenavadnega. Do srede 18. stoletja je bil namreč splošno razširjen tudi v severni Sloveniji (po celotnih Alpah), zatem pa so skoraj vsakogar celo nagradili za njegovo zatiranje. Posledično je do začetka 20. stol...