Med ujetimi risi tudi Josip (FOTO)

Projekt Life Lynx, s katerim nameravata Slovenija in Hrvaška do leta 2024 z vsaj 14 doseljenimi risi iz Romunije in Slovaške popraviti genetsko sliko avtohtone populacije na območju Alp in Dinarskega gorovja, je za zdaj zgodba o uspehu. Večina priseljenih samcev in samic si je že našla novi teritorij, precej pa si jih je ustvarilo tudi potomstvo tako z domačimi kot priseljenimi risi. Lovijo jih kamere Medtem ko so se v začetku januarja in februarja v Romuniji in na Slovaškem pripravljali na postavljanje pasti za lov samcev in samic (preteklo soboto so ujeli 27 kilogramov težkega samca), so s...