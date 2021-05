Med sprostitvijo in novim valom

Kam za prvomajske počitnice? Relacija postelja–WC–kavč, saj prazna denarnica in slabo vreme drugega ne dopuščata. 60 %

Na izlete po Sloveniji! 32 %

Poskušal se bom prebiti na Hrvaško. 5 %

Z avionom proti jugu! 3 %

Na cepljenje kličejo mlade in nerizične osebe. Kaj porečete? Odlično, tudi sam upam, da čim prej pridem na vrsto. 28 %

Zavistno gledam na hvalisanje kolegov, ki so si uredili cepljenje. 6 %

Tudi mene so že cepili. Več ko nas bo, prej bo konec korone. 25 %

Ne nameravam se cepiti. 41 %

Še imate turistčne bone? Še vse. Računam, da bodo šli v promet poleti. 47 %

Nekaj smo jih izkoristili, nekaj jih še bomo. 20 %

Vsi boni porabljeni. Nove bi, prosim. 28 %

Počitnice bom plačal iz lastnega žepa. 8 %

Odpiranje gostinskih lokalov ter sezona piknikov in druženj ... ... so tempirana bomba za novi val korone. 40 %

... so znak, da se vračamo v normalnost. 60 %

Končno smo dočakali odpiranje gostinskih lokalov. Najprej teras, nato tudi notranjih prostorov. Celo gledališča lahko spet povabijo obiskovalce, vendar si gledališčniki z merilom en gledalec na 30 kvadratnih metrov ne morejo kaj prida pomagati.A celo v tem smo Slovenci pridno razdeljeni: v anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic 60 odstotkov sodelujočih meni, da se končno vrača normalnost, toda kar 40 odstotkov je mnenja, da odprti lokali in druženja kar kličejo tudi korono in nov, že četrti val okužb.Veliko vas je izkoristilo prvomajske praznike in šolske počitnice za oddih – 32 odstotkov v domovini, 5 na Hrvaškem in 3 v daljnih krajih – toda največ, kar 60 odstotkov Slovencev, je ostalo doma. Mnogi bodo turistične bone uporabili poleti, kar 47 odstotkov sodelujočih v anketi pravi, da še niso porabili niti bona! Približno četrtina pa jih nima več.Razdeljeni smo tudi glede cepljenja: večina komaj čaka, da dobi cepivo, toda velik je tudi odstotek tistih, ki se ne bodo cepili – 41.