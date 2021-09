Med oranjem naletel na zaklad

Med številnimi razstavami v srednjeveškem Negovskem gradu častno mesto pripada stalni zbirki negovskih čelad, ki so pomurski kraj Negova v Slovenskih goricah postavile na svetovni zemljevid. Izjemno pomembno arheološko najdbo je med oranjem leta 1811 odkril podložnik negovske graščine Jurij Slaček na grajski posesti v Ženjaku pri Benediktu (sedaj Na klancu 4, Benedikt). Izjemno pomembne so zaradi vrezanih zapisov, številk in okraskov. Letos torej mineva 210 let od odkritja negovskih čelad, ki so zaradi starinskih napisov, številk in okraskov evropska znamenitost. Slaček je v predzadnji brazdi ...