Med norostjo in igro

Tadej Pišek, igralec, režiser in umetniški vodja Kulturnega zavoda Godot, svojo pot gradi med institucionalnim in neodvisnim gledališčem, med televizijskimi ekrani in intimnimi odrskimi raziskovanji. Njegov opus sega od sinhronizacij risank do drznih avtorskih projektov, od romantične vloge Roka v priljubljeni seriji Reka ljubezni do igralskih presežkov na mednarodnih festivalih. Konec septembra bo občinstvo pričakala ljubljanska premiera Ukročene trmoglavke, Shakespearjeve klasike v sodobni preobleki, v kateri bo skupaj z Jernejem Čampljem zamenjal kar 37 vlog. Pišek v to delo vstopa z vso svojo energijo, igralsko širino in raziskovalnim zanosom, ki ga spremlja od prvih korakov na odru. Ob najinem snidenju, ko se vrne z dopusta, iskreno pove: »Priznam, da se vsako leto kar težko ponovno vklopim v polni delovni pogon. Za gledališčnike je poletni čas bolj miren, saj so gledališča večinoma zaprta, le sem in tja odigraš kakšno predstavo. Septembra se takoj začne akcija – predstave, nalaganje scenografij, produkcijski sestanki, vaje … Ampak po dobrih dveh tednih sem po navadi že v polni kondiciji in energično startam v sezono.«

Izkušnje strežbe prišle prav

Ko sliši njegovo ime, se v mislih marsikoga najprej prikaže slika zaljubljenega Roka iz serije Reka ljubezni, v deseti sezoni humoristične serije Ja, Chef! je prevzel vlogo natakarja Nika, s katero je priljubljeno serijo postavil na glavo in vanjo vnesel igrivo svežino. Ni naključje, da prav v tej vlogi blesti, saj je osem let tudi sam delal v gostinstvu in iz prve roke pozna utrip med ljudmi. »Vsekakor so izkušnje držanja pladnja, nošenja hrane in pijače, strežbe prišle še kako prav. Sicer moj lik Niko ni imel natakarskih izkušenj, tako da bi šlo tudi brez tega predznanja,« priznava v smehu in se obregne ob mojo besedo kelnar: »Draga Danica, kot dolgoletni natakar ti moram povedati, da se izogibamo besedi kelnar, ker ima v stroki slabšalni pomen.«

Nikoli ni ostal ujet v televizijsko škatlico, zanj umetnost nikoli ni bila varna cona. Kot umetniški vodja Zavoda Godot je ponosen na rast in uspehe kolektiva: »Raziskujemo nov, svež gledališki jezik, kar je pri ljudeh in stroki zelo lepo sprejeto. To dokazuje tudi veliko število domačih in tujih nagrad. Smo prejemniki Valvasorjeve nagrade za dokumentarni film o koncentracijskem taborišču Ljubelj, naša predstava En k te gleda je prejemnica Borštnikove nagrade 2023, predstava O snegu in ljubezni je bila uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja 2024 in nagrajena z nagrado zlati lev 2024 v Umagu. Tudi naše otroške predstave žanjejo uspehe, smo prejemniki dveh nagrad zlata pika, naša najnovejša predstava Jaz počepnem, ti poskočiš pa je sprejeta na kar pet mednarodnih festivalov. Zares me osrečuje, da smo na vseh področjih nagrajeni in opaženi. Izvedemo okoli 180 predstav na leto doma in v tujini, sodelujemo z okoli 40 sodelavci in verjemite mi, da sta vodenje in organizacija precej zahtevna. Ponosen sem na svoj zavod in svoje sodelavce ter hvaležen, da imam tako super ekipo.«

Predstava je igralski maraton

30. septembra bo v Odiseji zaživela ljubljanska premiera Ukročene trmoglavke, predstave, v kateri se Tadej skupaj s Čampljem in pianistom Marjanom Peternelom spopada z vrtincem vlog, ritmov in komičnih zmešnjav. »Pri Ukročeni trmoglavki sva se z Jernejem znašla v več vlogah – kot producenta, tekstopisca in igralca. Verjetno je bil največji izziv uskladiti in dobro izpeljati te tri vloge. Preostalih 37, ki jih odigrava na odru, je bilo precej lažji zalogaj,« pravi s smehom.

»Komedija temelji na ritmih in tudi pri Ukročeni trmoglavki si popuščanja ritmov ne moreva privoščiti. Gre za komedijo zmešnjav, kjer se dva igralca spopadeva s 37 vlogami. In ravno to je posebnost te predstave – male igralske bravure, ki zahtevajo celega človeka. Predstava je igralski maraton.«

Tadej Pišek in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Shakespearjeva klasika je v njunih rokah postala drzna, posodobljena, igralsko zahtevna kreacija, ki obeta smeh, presenečenja in nepričakovane preobrate. »Včasih se pohecava, da najina Ukročena trmoglavka nima skoraj nič skupnega s Shakespearjevo. Je pa zanimivo, da v predstavi spoznamo tudi Shakespearjev pogled na najino Trmoglavko.« Zanima me, kakšen je njegov pogled na izvorno delo? »Mislim, da je originalna Ukročena trmoglavka precej šovinistični tekst, saj snubci trgujejo z ubogo Katarino in si jo potem njen mož pokori s stradanjem in trdo roko. V najini Trmoglavki je vse drugače. Tudi v današnjem svetu moški več ni nujno mišičasti hrust, ki preživlja svojo pokorno ženko. Spola sta enakovredna, partnerja sta enakovredna in tukaj se pravi komični ples šele začne.« Predstava Ukročena trmoglavka je dokaz, da Pišek vedno išče izzive, v katerih se lahko hkrati razigra in preseže. »Seveda je vedno cilj, da gledalec s seboj iz dvorane odnese še kakšno misel, razmislek. Ampak pri najini Ukročeni trmoglavki je smeh prvotnega pomena, sva pa prepričana, da bo predstava ostala z gledalci tudi, ko se reflektorji ugasnejo.«

Več projektov za dobro kondicijo

Njegovo delo je prejelo številne domače in mednarodne nagrade, kritiki ga pogosto opisujejo kot igralsko energijo, ki polni prostor, a nikoli ne zasenči bistva – zgodbe same. Njegova pot je zelo raznolika – ne vidi težav v preklapljanju med gledališčem, televizijo, sinhronizacijami in režijo: »Včasih je sicer malo naporno, ko med dvema gledališkima vajama skočiš še nekaj posnet ali sinhronizirat, ampak načeloma so vse te zadeve zares prijetne in zabavne. Moram reči, da mi karakterno ustreza, da imam vedno več projektov hkrati, to me drži v dobri kondiciji.«

Karakterno mi ustreza, da imam vedno več projektov hkrati, to me drži v dobri kondiciji.

Njegov opus je močno usmerjen tudi v ustvarjanje za otroke, to občinstvo mu je še posebno dragoceno. »To v meni ohranja norost, nagajivost in hudomušno energijo. Mislim, da prekmalu izgubimo otroško igrivost in naivnost, meni jo otroci ohranjajo živo. In mislim, da so ravno zato moje otroške predstave tako dobro sprejete pri otroški publiki in uspešne. Ker nikoli ne podcenjujem otrok in se predstav zanje lotim z enako natančnostjo in predanostjo kot za odrasle. Žal je na trgu preveč otroških predstav, ki so nekakovostne, narejene na hitro in zgolj za hiter zaslužek. To me jezi.«

Ko govori o umetnosti, vedno znova poudari, da je sreča nekaj, kar je treba graditi – tako v zakonu kot na odru. FOTO: Igor Modic

Ko govori o umetnosti, vedno znova poudari, da je sreča nekaj, kar je treba graditi – tako v zakonu kot na odru. Zato ne moreva mimo vprašanja o iskanju ravnotežja med umetnostjo in družino. »Včasih bi rekel, da je težko najti ravnotežje med tema dvema svetovoma. Danes pa rečem, da ga najdem, ker si ga vzamem, ker mi je to pomembno. Res sem ogromno od doma in v službi, a si vsak dan vzamem čas za otroka in ženo in za nekaj ur odrinem gledališče na stran. Mislim, da gledališki svet ne bo propadel, če tri ure na dan ne dvigujem telefona.«

Res sem ogromno od doma in v službi, a si vsak dan vzamem čas za otroka in ženo in za nekaj ur odrinem gledališče na stran.

In za konec – če bi moral svojo življenjsko in igralsko pot povzeti v eno samo misel: »Dovolil si bom dve besedi: norost in igra.« Prav ti dve besedi sta tudi njegova rdeča nit – igrivost, ki se nikoli ne ustraši drznosti, in norost, ki je pogoj za umetniško svobodo. Med družino, gledališčem, televizijo in raziskovanjem novih poti Pišek ostaja zavezan svojemu bistvu: približati umetnost ljudem, bodisi z lahkotnim smehom, globljim razmislekom ali ganljivim trenutkom na odru. Ljubljana bo ob njegovi Ukročeni trmoglavki kmalu dobila priložnost, da se temu plesu pridruži.