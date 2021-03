Matjažev sir je pijan

Kmetijo Žerjal pod tomajsko cerkvijo svetega Petra in Pavla sta pred desetletji kupila babica in dedek Matjaža Žerjala. Pripadajoči hlev so namenili eni sami samcati kozici. Mojster sirarstva Matjaž Žerjal obvlada tudi salamarstvo. Skorajda vse lepotice so že oddane. Leta 1982 se je s kozjerejo resneje začel ukvarjati Matjažev oče Milivoj, in ker je čreda rastla, so jo preselili, hlev pa preuredili v mlekarno. Nato je rokave zavihal Matjaž in mlekarno spremenil v zorilnico sirov. No, pa so se umaknili še siri in zdaj je prostor namenjen sušenju kraških salam. Izdelane so iz kozjega mesa in puj...