Masko za enkratno uporabo tretjina nosi en teden

Do kdaj bo zdržalo sproščanje protikoronskih ukrepov? Kak teden, potem bomo spet vse zaprli. 54 %

Prihaja pomlad, virus se umika. Do jeseni smo dobri. 28 %

Kot večni optimist sem prepričan, da ukrepov, kot smo jih bili deležni doslej, ne bo več. 18 %

Kako pogosto menjavate modre zaščitne maske za enkratno uporabo? Zavržem jo po vsakokratni uporabi. 18 %

Uporabim jo čez dan, zvečer pa roma v smeti. 23 %

Po nekaj dneh, morda tednu, gre v koš. 34 %

Eh, za kak mesec je dobra. 13 %

Hehe, jo uporabljam že od marca lani. 12 %

Je organizacija cepljenja zadovoljiva? Vsi se trudijo po najboljših močeh. 24 %

Zamerim farmacevtskim multinacionalkam, ker cepivo prodajajo bogatejšim. 22 %

Poleg starejših bi morali prednostno obravnavati hude bolnike, npr. tiste z rakom. 21 %

Hočem na smučanje, pa si ne morem kupiti prednostnega cepljenja. 3 %

Ne želim se cepiti. 30 %

Zaradi izboljšanja epidemiološke slike in prehoda v oranžno fazo je vlada sprostila nekatere ukrepe. Ob tem velja opozorilo, da slika še vedno vzbuja skrb, še bolj pa pojavljanje novih, bolj nalezljivih različic virusa po Evropi, poleg britanske še južnoafriška. Številni opozarjajo, da je tretji val pravzaprav že tu.V zadnjih mesecih je bilo večkrat slišati, da nas čaka nova realnost, v kateri se bomo morali naučiti živeti z novim koronavirusom. Nemška virologinja, svetovalka kanclerkein članica iniciative No Covid, ki ne verjame, da lahko živimo z virusom, sploh zdaj, ko se pojavljajo nove različice, meni, da bi bilo šest tednov popolne in stroge ustavitve javnega življenja dovolj za tolikšno zmanjšanje prisotnosti virusa v populaciji, da bi nato lahko živeli skoraj povsem normalno.Smo pa v tokratni anketi na spletni strani www.slovenskenovice.si izvedeli, da vsak peti sodelujoči (odzvalo se je skoraj tisoč uporabnikov) masko za enkratno uporabo nosi ves dan, šele zvečer pa jo vrže v smeti. Zanimivo, predvsem šokantno pa je, da jo nekateri uporabljajo kar ves teden. Število tistih, ki se ne nameravajo cepiti zoper koronavirus, pa ostaja bolj ali manj nespremenjeno; in sicer okoli 30 odstotkov.