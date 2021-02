Martina Ipša o poroki z Janjo in tem, kako se trenutno preživlja

Smo država srčnih ljudi, ki pomaga sosedom. Smo več kot samo levi in desni.

Najlepši zvok na svetu

Vse je res

Martina vidi svojo prihodnost z veliko dela, nastopi in smeha. Foto: Igor Modic

Slovencem je vseeno, kdo s kom spi

Štajerka pride na srečanje v Ljubljano v svojem značilnem videzu, ki ga kroji nasmeh. A ko ji omenim koronačas, mi iskreno odgovori: »Preživljam ga vse težje. Pogrešam druženje, družino in neobremenjenost. Pa saj mislim, da nam je vsem že dovolj in se veselimo vračanja v normalo. Vmes pa poskušam delati. Rutino je za kratek čas razbilo, ko sem bila ena izmed sodnic na filmskem festivalu v Plznu na Češkem. Tako da sem imela čast gledati izjemne filme in sodelovati v izboru najboljšega z res vrhunskimi kolegi iz filmskega sveta.« Gleda veliko stand upa in komedij, ker jo to sprošča. »Kar koli vam pomaga za zniževanje stresa, prosim naredite to, saj se mi zdi, da smo vsi malo napeti.« Opaža, da se v tem času nekatere stvari izkristalizirajo. »Predvsem, kaj je zares pomembno, kako samoumevno sem jemala druženje s prijatelji in družino in da ne smem več odlašati. Kar pomembne lekcije. Upam, da jih ne pozabim,« se namuzne. O vlogi komika, ki nastavi zrcalo družbi, mi reče: »Verjamem, da moramo sprejeti, kdo smo. Nismo popolni. In to je ok. In zakaj ne bi o tem govorili. Smo pa država srčnih ljudi, ki pomaga sosedom. To smo nazadnje videli med potresi na Hrvaškem recimo. Smo več kot samo levi in desni. Ko je pomembno, stopimo skupaj, in na vse sem izjemno ponosna.«Obudiva spomine na čase, ko je imela veliko nastopov. »Res že dolgo ne morem delati, in ker mi je stati na odru najljubša stvar na svetu, mi je zato še težje. Pogrešam vožnje do nastopov, dinamiko v zaodrju, najbolj pa smeh ljudi in pozitivno energijo, ki se med tem ustvari.« Ker ni nastopov, je ostala tudi brez zaslužka. »Preživljam se večinoma s prihranki in mesečnim temeljnim dohodkom, ki pripada s.p.-ju zaradi upada prometa. In ja, seveda sem ves čas razmišljala, kaj bi lahko še počela. V življenju sem počela že marsikaj in me trdega dela ni strah. Za zdaj poskušam biti kreativna. Prodajam izdelke s šaljivimi zapisi, pišem knjigo, izvajam redne brezplačne nastope prek instagrama vsako soboto in tudi nekaj jih je bilo prek spleta, tudi dobrodelnih. Sem pa prijetno presenečena, koliko ljudi me spremlja vsako soboto. Res potrebujemo razvedrilo.« O tem, kako potekajo nastopi po spletu, razloži: »Iskreno sem mislila, da bo veliko huje. Malo je nenavadno, če imajo vsi izklopljen mikrofon in ne slišiš, ali se smejijo ali ne. Pač delaš in upaš na najboljše. Ampak odzivi so bili dobri. Tako vsaj pravijo naročniki. No, saj na nekaterih nastopih so bili mikrofoni vklopljeni in smo slišali smeh. In to je res najlepši zvok na svetu.«Pred nekaj dnevi je posnela svoj prvi filmček z navodili o ličenju in glede na to, da prisega na naravni videz, se pošalim, da je bil to zanjo kar zalogaj. »O ja, res je. Odločila sem se, da moram malo tudi iz svoje cone udobja. Ličenje je zagotovo ena od njih. In res je bil zalogaj. Nisem imela pojma, kaj počnem, pa tudi ličila, ki so bila doma, so že stara kako desetletje. Ampak s pomočjo dam na instagramu sem se naličila in celo nisem bila videti kot klovn. Zato to štejem kot zmago. Zdaj je na vrsti manikira, in ker nimam nohtov, sem si jih kupila in jih bom tudi lepila. Imam občutek, da bo to še zelo zabavno.« Humor je njen obrambni mehanizem. »Pomaga mi predelati stvari. Tako se sčistim in potem lahko grem dalje.« Na odru je ni strah razgaliti svoje intime, saj je prepričana, da si njeno občinstvo zasluži iskrenost. »Vse, kar govorim, je res. Morda potencirano zaradi komičnega efekta, ampak je res. No, je moja resnica.« Moško-ženski odnosi pa so vedno hvaležna tema na nastopih. »Partnerski odnos nas določa, pa če ga imamo ali ne. To je tema, o kateri večina ima izkušnje in imamo o njej svoje mnenje. In to so tudi ljudje, s katerimi praviloma preživimo največ časa. Še posebno zdaj, ko smo zaprti, tako da je to vedno zanimiva tema.«Pred tremi leti se je poročila s partnerico, s katero sta nerazdružljivi, saj je tudi njena menedžerka. »To nama veliko pomeni, ker sva želeli praznovati z družino in prijatelji. Ko sva spremljali vso to politiko okrog tega, sva bili kar malo žalostni, ker res verjamem, da je šlo za politiko. Nekateri ljudje so proti, seveda, ampak nekateri so proti vsemu. Verjamem pa, da je večini Slovencev čisto vseeno, kdo s kom spi, dokler si dober človek. In sem zelo vesela, da živim v soseski, kjer smo v dobrih odnosih z vsemi. Da naju starši podpirajo in da ljudje hodijo na moje nastope. Pa saj to je največji dokaz.«O svoji spolni usmerjenosti govori tudi na stand up nastopih, zato jo povprašam, ali je bila kdaj tarča predsodkov. Malo pomisli, nato odgovori: »Verjetno. Ampak se s tem ne ukvarjam. Že davno sem se odločila, da če se ukvarjam z ljudmi, ki širijo negativo, potem spregledam tiste, ki so polni sprejemanja. Zanimivo, koliko pozornosti namenjamo tistim, ki si je ne zaslužijo. Verjetno mi je govorjenje o tem zaprlo kaka vrata, ampak potem so že morala biti zaprta.«Pred slovesom mi še zaupa, kako vidi svojo prihodnost. »Z veliko dela. Po vsem tem želim biti čim več na odru in prinesti čim več smeha, ker ga potrebujemo. Vem, da ga jaz potrebujem. Veselim se tudi nastopov na Hrvaškem (Martina nastopa v treh jezikih: v maternem, hrvaškem in angleškem, op. p.). Že za lani sem imela v načrtu nekaj manjših turnej, pa sem morala odpovedati. Za letos pa so že dogovorjene in komaj čakam da začnemo takoj, ko bo to možno.«