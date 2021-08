Izdelovalec Marlbora, morda najbolj znane svetovne znamke cigaret, Philip Morris International, namerava do konca desetletja prenehati prodajati klasične cigarete. Napovedujejo, da se bodo za ta za tobačno industrijo nadvse nenavadni korak odločili zgolj v Veliki Britaniji. Marlbora ne bo več, »preprosto bo izginil s trga«, je pred dnevi za britanski časopis The Mail on Sunday izjavil novi direktor Philip Morrisa Jacek Olczak. Jacek Olczak, novi direktor Philip Morrisa FOTO: PMI.COM Prva izbira kadilcev naj bo – prenehajte kaditi, je svetoval prvi človek ene najmočnejših pred...