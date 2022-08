Marija Reka pokosila konkurenco (FOTO)

V Sv. Lovrencu pri Preboldu je potekalo 39. tekmovanje koscev, grabljic in štangarjev v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Lovrenc. Absolutna zmagovalka tekmovanja je postala ekipa Marije Reke, ki je ta naslov osvojila že četrto leto zapored, s tem da 2020. in 2021. prireditve ni bilo zaradi epidemije koronavirusa.

Kosci so tekmovali za čast in digitalno tehtnico.

Tokrat se je tekmovanja udeležilo devet ekip, in sicer: Kaplja vas, Matke, Marija Reka (vse tri iz občine Prebold), Društvo podeželske mladine iz občine Tabor, ekipe Polzela, Slovenske Konjice in DPM Spodnja Savinjska dolina (Polzela), Kališe iz Trbovelj in Pohorci PGD Gorenje nad Zrečami.

Prireditev se je začela s povorko ob spremljavi pihalnega orkestra iz Prebolda, za njimi so se z vozovi pripeljali dolgoletni voditelj iger Boris Kopitar, hmeljarski starešine, ki ocenjujejo kakovost opravljenega dela, in gospodinje v kmečki noši, ki po tradiciji pripravijo pravo kmečko malico.

Zabavno in mokro

Ekipe so se pomerile v košnji, grabljenju pokošene trave, postavljanju hmeljevk in šaljivi igri rdeča nit. Lovoriko najboljšega kosca si je priboril Bernard Tratnik iz ekipe Marija Reka, že večkratni zmagovalec. Člani te ekipe so zmagali v vseh treh disciplinah: v košnji, grabljenju pokošene trave in postavljanju hmeljevk, kjer so si prvo mesto delili s štangarjema iz ekipe Matke.

Zelo spretni pa so bili tudi v rdeči niti – podajanju vode z lavorjem preko glav in zavezanih oči iz polnega škafa v praznega. Količino prenesene vode v dveh minutah so stehtali in dobili rezultat. Ob tem ni manjkalo smeha in mokrih teles, kar je ob vročem nedeljskem popoldnevu tekmovalcem nadvse prijalo.

Po košnji so na vrsto prišle grabljice.

Za zmagovalno ekipo so se na drugo mesto uvrstili tekmovalke in tekmovalci DPM Tabor, tretja je bila ekipa Kališe, za njimi so se po zbranih točkah zvrstile Matke, Slovenske Konjice, Kaplja vas, Polzela, Gorenje nad Zrečami in ekipa DPM Spodnje Savinjske doline. Po tradiciji so ocenjevali in nagradili tudi najlepše vozove, s katerimi so se tekmovalci pripeljali na prireditev. Za najlepšega so razglasili voz DPM Polzela, drugo mesto so prisodili vozu iz Matk, tretje pa Kaplji vasi. Med prvih pet sta se uvrstila še vozova iz Kališ in DPM Spodnje Savinjske doline.

Odojek za najlepši voz

Zmagovalna ekipa je osvojila štiridnevni najem montažne hiše za šest oseb v Camping Parku Umag, ekipa DPM Tabor bo uživala v vikend paketu pod Reško planino, tretjeuvrščeni iz Kališ pa se bodo za nagrado lahko najedli na večerji na izletniški kmetiji Kotar v Pongracu pri Grižah. Najboljši kosec je prejel trgovsko digitalno tehtnico za domačo uporabo, najboljše grabljice so prejele napihljivo blazino za kampiranje, najboljša štangarja pa karton pivovarne Green gold.

Nagrada za najlepši voz je bil živ odojek s kmetije Godec iz Kidričevega, kulinarične nagrade v gostiščih po dolini pa so prejele tudi preostale ekipe z vozovi.

Hmeljarski starešine so ocenjevali kakovost opravljenega dela, gospodinje so pripravile kmečko malico.

Po tekmovanju in kmečki malici je sledila veselica z Ansamblom Saša Avsenika, ki je navduševal občinstvo tudi na predzadnji, 38. prireditvi leta 2019. Tudi tokrat so muzikanti poskrbeli za nepozabno vzdušje in se seveda spomnili tudi na Saševega deda, legendarnega Slavka Avsenika.