Izraelsko-palestinska problematika je bržkone jasna vsem. Vojna pa svet, medtem ko umirajo številni nedolžni, predvsem otroci, deli na tiste, ki so proti, in tiste, ki so za svobodno Palestino. Kulturna četrt Minoriti v Mariboru nadaljuje izjemen izbor filmov, ki v eno najlepših kinodvoran v času, ko se večina prebivalstva odloča za spremljanje filmov z domačega kavča, privablja vedno več stalnih obiskovalcev. Film v Minoritih je festival, ki traja vse leto, ekipa pa skrbno izbira produkcijo, ki gledalcev ne pušča ravnodušnih.

Film Edina zemlja so posneli izraelski in palestinski aktivisti ter filmski ustvarjalci. Z njim želijo opozoriti in ustaviti prisilno izseljevanje ljudi, ki poteka že več kot sedemdeset let. Zanje je film še edini način opozarjanja in poziv h koncu norije. Z njim želijo pokazati, da bi lahko živeli drugače in sobivali. V filmu spremljamo prijateljstvo med palestinskim aktivistom in izraelskim novinarjem. Čeprav živita le nekaj kilometrov stran od drugega, sta njuni izhodišči različni. Na trenutke se celo slabo razumeta, pa vendar nam poskušata povedati, da upanje za sobivanje obstaja ter da se mora nasilje končati.

Maribor čuti Palestino