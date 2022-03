Marec je pravi mesec za tek

Ne glede na to, ali ste začetnik ali že dlje tečete – če želite kaj doseči, morate čim prej začeti vadbo. Ne pozabite, da ste si zaželeli spremembe, toda če ne boste zares izzvali samega sebe, vas tek ne bo spremenil. Tek je napor, povzroča precejšen vadbeni stres. Prehod s kavča do polnega maratona lahko traja samo od osem do 12 mesecev, a pri Poletu menimo, da je to prekratek čas in da se v tem času – če ste začetnik – raje osredotočite na bolj realen cilj. Torej preteči pet, deset ali 21 kilometrov.

Tekaški copati, moč in postopnost

Dobra tekaška obutev je zakon. Ne samo da je tekaški model sijajno zasnovan, biti mora tudi pravi za vas. Vsaka vrsta stopala zahteva drugačno vrsto čevlja, ki naj zagotavlja ustrezno podporo nogi in zmanjša tveganje za poškodbe.

Ko napredujete s svojim programom vadbe, ne pozabite prisluhniti svojemu telesu. Foto: Igor Zaplatil

Ko začnete trenirati, investirajte v nov par in se ne zanašajte na par tekaške obutve, ki ga imate že nekaj časa in morda niti ni povsem namenjen za tek. Starejši par obutve se bo, ko ga boste bolj obremenili, prehitro iztrošil, ne le podplat, morda bo izgubil obliko tudi zgoraj, in ne bo zagotavljal opore, ki jo stopalo potrebuje. Za tekače na dolge proge bo dober čevelj običajno zdržal med 500 in 800 kilometri.

Vsak tekaški program mora vsebovati tudi vadbo za moč. Ne le tekanje, tudi posebna moč je potrebna za uspešen in varen tek. To bo zmanjšalo obremenitve telesa in preprečilo poškodbe zaradi čezmerne obremenitve, kot so tendonitis in stresni zlomi. Prav tako morate načrtovati, da boste v vadbeni program vključili načrt okrevanja ali vgradili dneve počitka, da bo telo imelo čas za obnovo, preden mu boste postavili dodatne zahteve, kar v prevodu in praksi pomeni vedno več vadbe.

Ko začnete in napredujete s svojim programom vadbe, ne pozabite pazljivo poslušati svojega telesa, saj se vam bo pogosto oglašalo – glasno in jasno. Če staknete oteklino ali bolečino, ki se poslabša, ne silite skozi težavo kot z glavo skozi zid, samo da sledite svojemu načrtu.

Preverite težavo pri strokovnjaku, dobrem maserju ali fizioterapevtu, kineziologu, in se pripravite na spremembo v treningu. Vsak načrt je mogoče spremeniti v skladu s potrebami.