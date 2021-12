Marcos Tavares: Rad jem. Verjetno zato, ker kot otrok nisem imel kaj jesti.

​Marcos Magno Morales Tavares se je rodil pred 37 leti v revni družini v barakarskem naselju v Porto Alegreju, v faveli, kot rečejo v Braziliji. Kot otrok je večino časa prespal na tleh, jedel bore malo. Na voljo je imel le dve poti v življenju. Ali postane kriminalec ali nogometaš. Izbral je drugo. In postal najboljši igralec in strelec v zgodovini prve slovenske nogometne lige ter najboljši strelec kvalifikacij evropskih klubskih tekmovanj. Postal je legenda. Živa legenda. Vse to je skrbno zapisal tudi v biografiji, ki jo je v slovenskem jeziku izdal konec novembra. Star arabski pregovor pr...