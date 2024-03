Marca že sejemo na prosto

Bliža se pomlad, in čeprav je marca vreme še zelo spremenljivo in nepredvidljivo, imajo vrtičkarji že polne roke dela. Če gredic še nismo prekrili s kompostom, je marca zadnji čas, da to storimo, seveda le, če je naš način vrtnarjenja sonaraven in vrta ne nameravamo prekopavati. Ko tla prekrijemo s kompostom, se bodo namreč ravno tako zrahljala, kot če bi jih prekopali, bodo pa na ta način veliko rodovitnejša, ne bodo se znova zbila, prav tako ne bomo porušili naravnega ravnovesja v prsti, kar se prej ali slej zgodi, če jih prekopavamo.

Plevel je treba odstranjevati vse leto. FOTO: GETTY IMAGES

Če zimski mraz, ki je bil to sezono precej kratkotrajen in ne prav izrazit, ni razbil grud komposta, ki smo ga na tla položili jeseni, delo namesto njega opravimo sami, odstranjevati začnemo tudi plevel, ki se ne ozira na letne čase, ampak poganja vse leto. Po potrebi znova oblikujemo gredice in med njimi naredimo poti, na katere položimo deske, nasujemo lubje, pesek ali drugo zastirko, da plevelu tudi tam preprečimo rast. Stezice med gredicami so izjemno pomembne, še posebno če posameznih gred ne nameravamo razmejiti kako drugače oziroma ustvariti dvignjenih. Med delom na vrtu je namreč bistveno, da ne stopamo med posevke, še posebno ko je prst vlažna, saj jo bomo tako še dodatno zbili ter rastlinam oziroma njihovim koreninam tako močno otežili črpanje vode in hranilnih snovi iz tal.

Ko se temperatura čez dan dvigne nad 20 stopinj Celzija, kopreno odstremo.

Setev lahko ponovimo

Največ dela bomo marca imeli, če si želimo lastnih sadik. Najbolj pekoče sorte čilijev smo posejali že februarja in rastlinice so najverjetneje že pokukale iz substrata. Ko se bosta klična lista povsem zravnala, rastlinice prepikiramo. Manj pekoče sorte čilijev, feferone in papriko posejemo v začetku marca, okrog 15. v mesecu jim sledi paradižnik, nato proti koncu meseca še rdeča pesa in pak čoj. Še vedno imamo tudi čas ponoviti setev, če semena, ki smo jih posejali februarja, niso vzklila v želeni količini ali če smo ocenili, da z rastlinicami ni vse v redu.

Največ dela bomo imeli, če si želimo lastnih sadik.

Če vrt uporabljamo vse leto, v drugi polovici meseca na prosto že lahko posejemo špinačo, rukolo, nekatere sorte solate, grah, čebulo in pastinak. Od konca marca na prosto sejemo tudi vse vrste kapusnic, torej brokoli, cvetačo, kolerabo, zelje in ohrovt, če se nismo odločili za vzgojo sadik.

Ko se klična lista zravnata, rastline prepikiramo.

Posevkov na prostem ne pozabimo zaščititi s kopreno, saj nas lahko še vedno preseneti kakšna snežna pošiljka, tudi noči so še precej hladne in nas lahko zjutraj na vrtu pričaka slana. Nasprotno se lahko ta mesec čez dan, zlasti na prisojnih in zavetrnih legah, temperature močno dvignejo; ko presežejo mejo 20 stopinj Celzija, kopreno dvignemo, da ne bo semenom in zlasti mladim rastlinam pod njo prevroče.