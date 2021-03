Maradona ni umrl, ubili so ga!

Pred tednom dni je bil v argentinskem glavnem mestu Buenos Aires spet v ospredju kdo drug kot večno nogometno božanstvo Diego Armando Maradona. Čeprav so ga konec novembra lani, potem ko je umrl zaradi pljučnega strdka in zastoja tekočine v pljučih kot posledice srčnega popuščanja, pokopali in je velika večina ljudi pričakovala, da bo končno našel spokoj, nogometni virtuoz še vedno ne da miru. V začetku minulega tedna je namreč začela delo posebna ekipa zdravnikov in pravnikov, ki jo je ustanovil argentinski državni tožilec, njena osnovna naloga pa je posebna analiza okoliščin Maradonove smrt...