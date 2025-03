Manca Špik: Danes bi lahko bila že milijonarka

Gorenjka Manca Špik je hvaležna za svojo glasbo, do poslušalcev goji globoko spoštovanje. Letos praznuje pomemben mejnik – 20-letnico glasbene kariere, kar bo proslavila z izidom 50. pesmi in 25. videospota ter napovedjo jubilejnega koncerta na Ljubljanskem gradu. »Vse skupaj je minilo s svetlobno hitrostjo, tako da sem vesela, hvaležna za vse lepe trenutke, ki mi jih je prinesla moja glasba. Nikoli ne bom obžalovala odločitve, ko sem glasbo izbrala za svoje poslanstvo in vsakdanji kruh. Ta jubilej doživljam z veliko hvaležnosti,« mi najprej zaupa ob srečanju v Ljubljani. Kot pravi, je njen največji dosežek v tem obdobju, da je obstala. »Če pogledam, kdo vse je v tem času stopil na glasbene odre, poskušal pridobiti svoj krog poslušalcev, hitro ugotovim, da je šlo za stotine pevcev in pevk. Vse to je naravni proces in vsekakor glas ni edino merilo. Pogum, vztrajnost, podpora najbližjih, vizija, da imaš kaj za povedati, ter navsezadnje tudi finančne zmožnosti na koncu odločijo, kdo je tu za dolge proge in kdo ne.«

Hčerka dala ustvarjalni zagon

Svojo glasbeno pot je začela kot najstnica: leta 2003 je zmagala na Prvem izboru Gorenjske. Na sprehodu ob Ljubljanici jo povprašam po lepih spominih, ki ji jih je prinesla glasba v teh 20 letih. »Trenutka, kot je bil pred mnogimi leti, ko sem nastopila na nekem poletnem kampu otrok, ne bom pozabila nikoli. Ne vem, kaj se je zgodilo tistega večera, ko je bil nastop ob tabornem ognju s kitarami, ampak več kot sto mladostnikov je pelo z mano vse moje pesmi. Počutila sem se, kot da sem samo ena izmed njih, in preplavil me je močan občutek sreče. Še zdaj, ko mi pred kakim pomembnejšim nastopom postane za hip težko, se spomnim tega prepevanja ob tabornem ognju in se sprostim.«

S svojim čudovitim glasom in iskrenim pristopom do glasbe je postala prava glasbena ikona, na vrhuncu kariere je dobila hčerko Lano. »Mislila sem, da ne bom zmogla, a kot se je pozneje izkazalo, mi je dala hčerka neverjeten ustvarjalni zagon. Zdaj, ko vidim na poti izziv, nekaj, kar se nekomu zdi težko uresničljivo, me to samo še bolj motivira. Podobno je bilo pred leti, ko sem se prvič podajala na koncertno turnejo. Vsi so me svarili, da je to spolzek teren, da so se mnogi pri tem ušteli. No, uspešno sem izpeljala že več kot sto tovrstnih koncertov in jih nadaljujem tudi v jubilejnem letu.«

V 20 letih so jo zaznamovale tudi spremembe v njeni avtorski ekipi. »Pred mnogo leti sem sama ustvarjala glasbo, in to zelo uspešno. Dokler mi nekdo, recimo mu 'bolj pameten', ni svetoval, da bi bilo bolje, če bi samo pela. In sem zaupala. No, izkazalo se je, da me je ta nasvet drago stal, nisem se namreč mogla izraziti tako, kot bi sama želela. V zadnjih letih sem ponovno prevzela vajeti avtorstva v svoje roke in razvijam svojevrsten glasbeni slog.«

V Stožicah in Križankah je ne bo

Glasbenica že praznuje okroglo obletnico glasbene kariere, koncert na Ljubljanskem gradu pa bo priredila samo za najbližje. »Več kot 2000 nastopov, od tega vsaj 500 večjih koncertov, je že za mano in ta posebni trenutek, ki se bo zgodil do dneva in ure točno 20 let od mojega prvega nastopa na festivalskem odru, z mojo prvo avtorsko skladbo, bo namenjen samo mojim najbližjim ter izbranim medijem.« A brez skrbi, saj se Manca v teh dneh odpravlja na pomladno turnejo, na kateri bodo prišli na vrsto vsi oboževalci. »Začenjam ta petek v Bovcu. 8. marca sem v Cerkljah na Gorenjskem, naslednji dan v Dolu pri Ljubljani. Namenoma izbiram manjše koncertne dvorane, da dosežem boljše vzdušje. Prav tako ni zame nobenega pritiska, da bi morala dvorano razprodati in s tem namenjati ne vem koliko svojega prostega časa promoviranju tega dogodka. Tega ne maram. Rada imam zasebnost in da samo 'pridem in odpojem'. S prodajo, oglaševanjem naj se ukvarjajo drugi. To je moja osebna želja in tako naj tudi ostane v prihodnje. V Stožicah ali v Križankah me tako ne boste videli,« se nasmehne.

Glasbenica že kuje nove pozitivne in energične pesmi. FOTO: Neo Visuals

Ta čas izkoristi tudi za ustvarjanje in njena najnovejša pesem Sreča računa nate ima zelo močno sporočilo, ki nagovarja mlade, je odziv na izzive sodobnega sveta, kjer so mladi pogosto pod pritiskom idealiziranih podob uspeha in lepote. »Sreča dejansko računa nate. To lepo besedno igro je uporabila avtorica besedila Urša Vlašič in me takoj navdušila. Pomeni, da se je treba za srečo samo odločiti. Da je to notranji proces in ne nekaj, kar ti prinesejo drugi. Ni denarja, idealnega partnerja ali zunanjih okoliščin, ki bi te osrečili, če tega ne znaš občutiti navznoter. Če se ne znaš razveseliti majhnih, vsakdanjih reči. In biti zanje neskončno hvaležen. Življenje je preprosto in pot do sreče prav tako.«

Glasbenica že kuje nove pozitivne in energične pesmi. »Trenutno me motivira misel, da ubesedim svoje notranje počutje, ki je zelo vedro. Zadovoljna sem in naj to začutijo vsi, ki me poslušajo!«

V glasbi se je izmojstrila

Njene pesmi so se uvrstile med najpopularnejše na radijskih postajah, zato me zanima, kako je bilo ustvarjati novo pesem v primerjavi s prejšnjimi. »Vsako izdam z manj napora. To ne pomeni, da se zanjo ne potrudim dovolj, temveč da je ustvarjanje postalo rutinsko. In pri tem beseda rutina ne pomeni nič slabšalnega, temveč gre samo za drug izraz besede mojstrstvo. Menda vsakdo, ki eni stvari nameni vsaj 10.000 ur, postane mojster v tem. No, očitno sem se v glasbi izmojstrila,« se nasmeji.

Kaj ji pomaga pri iskanju navdiha in ravnotežja v življenju? »Sem v obdobju, ko potrebujem več časa zase. In sem si ga tudi vzela. Še nikoli nisem tako uživala biti sama s sabo. Vedno sem iskala neko družbo, neki 'hrup' okrog sebe, ki je pregnal moje misli. Zdaj pa želim pustiti prosto pot tem mislim, ker so postale prijetne. Naporne koncertne nastope tako blažim z nego, mirom, tišino in umikom v tiste svete kotičke, kamor imajo vstop samo moji najbližji.«

Manca Špik in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zdi se ji pomembno, da vsak že pri odraščanju razume pomen notranjega sveta v primerjavi z zunanjim. »Pozitivna notranja naravnanost, privzgojena – če imaš to srečo – ali pridobljena, je ključ do uspeha. In tega uspeha ni treba meriti v številu klikov, všečkov ali kateri drugi metriki. Obstajajo pomembnejše vrste uspeha. Med njimi je vsekakor največji to, da v sebi stalno nosiš občutek, da je tvoje življenje vredno, da si ti vreden in ljubljen in da ljubiš brez predsodkov.«

Manca bo še naprej pela, nastopala in iskala iskre v očeh svojih poslušalcev, ki jo delajo tako živo, a če bi imela možnost vrniti se v preteklost, bi spremenila eno stvar: »Prišepnila bi si nasvet: Ko ti kdo pametuje 'morala bi narediti to in to …', daj v šparovček 10 evrov … Danes bi bila milijonarka,« zaključi z nasmehom.