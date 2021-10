Mami odhaja v pokoj

V nedeljo se je s parlamentarnimi volitvami začelo zaključno obdobje aktivnega političnega življenja ene najbolj prepoznanih in vplivnih političark 21. stoletja. Ko bo nova nemška vlada prisegla v parlamentu, se bo Angela Merkel še dokončno poslovila od politike in odšla v zasluženi pokoj. Odhaja torej kanclerka, ki je v nemško in tudi evropsko politiko vnašala mir, odločnost in zanesljivost. Tiste vrednote, ki bi jih moral imeti vsak politik. Zdi se, da bo v nemški in še posebno evropski politiki za seboj pustila veliko praznino, saj na političnem parketu ta hip ni videti nikogar, ki bi lahko...