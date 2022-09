Osemnajsti februar prihodnje leto bo za ljubitelje muzikalov, zlasti tistih, ki so nastali na newyorškem Broadwayu, zelo žalosten dan. Takrat bodo namreč v gledališču The Majestic odigrali zadnjo ponovitev zdaj že legendarnega muzikala Fantom iz opere, ki je ljubitelje tovrstne gledališke zabave razveseljeval vse od leta 1988, ko so ga prvič uprizorili. Prvo predstavo je ta zgodba sicer doživela že 1986. v londonskem West Endu, a svetovno slavo je dosegla z več kot 13.500 ponovitvami na Broadwayu, kjer si jo je ogledalo več kot 19 milijonov ljudi. Zadnjo bodo odigrali le slab mesec po 35. oble...