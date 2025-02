Mali smučar in strah pred strmino

Smučanje je za otroke ena od tistih aktivnosti, ki združujejo smeh, naravo in nepozabne spomine. Vendar: kaj narediti, ko vaš mali smučar ob pogledu na strmino otrpne? Nič, ostanite mirni. Strah je naraven – še odrasli kdaj postanemo mehki v kolenih, kaj šele otroci. Tukaj je nekaj nasvetov, kako jim pomagati, da bodo znova uživali na belih strminah.

Najprej: sprejmite otrokov strah. Ne delajte iz tega drame in ga ne silite na teren, kjer se ne počuti varnega. Poslušajte ga, naj pove, kaj ga skrbi. Pomembno je, da ve, da je njegov strah normalen in da se mu ne posmehujete. Umirjene besede, kot so: »Vse je v redu, greva počasi,« naredijo čudeže. Postopnost je ključna. Začnite na blagih, prijaznih pobočjih, kjer se otrok počuti domače. Tam lahko brez pritiska ponovite osnove: zaviranje, zavijanje, nadzor hitrosti. Ko to obvlada, bo bolj samozavesten in pripravljen na malo večji izziv. Izbirajte smučišča z različnimi težavnostmi, kjer bo lahko počasi napredoval.

Sami pokažite, kako se to dela. Smučajte pred njim, naredite počasne zavoje in pokažite, da ni treba drveti kot raketa. Razložite, kako zavoji pomagajo pri nadzoru hitrosti in varnem spuščanju po strmini. Naj ve, da se lahko kadar koli ustavi in si vzame čas za počitek.

Igra in šola

Otroci so najboljši učenci, ko se igrajo. Vključite igro v smučanje: kdo bo naredil največ zavojev? Kdo bo prvi našel drevo ali znak ob progi? Tako bo otrok pozabil na strah in užival v gibanju. Vsak njegov napredek, pa naj bo še tako majhen, pohvalite – občutek dosežka je najboljša motivacija. Ne pozabite nase. Otroci čutijo vaše reakcije kot radar. Če ste vi sproščeni in pozitivni, bo tudi on lažje ohranil mirnost. Če pokažete, da verjamete vanj, bo začel verjeti vase.

Kdo ve, morda vas bo naslednje leto že prehitel! FOTO: Getty Images

Če pa se kljub vsemu zdi, da strah ne popušča, razmislite o šoli smučanja. Strokovni učitelji znajo strah spremeniti v samozavest. Poleg tega družba drugih otrok z enakimi izzivi deluje pomirjujoče in motivacijsko. Strah je tudi odlična priložnost za učenje. Otroku razložite, da je to nekaj, kar lahko premaga, če si vzame čas in vztraja. Povejte mu, da je pogumen že zato, ker se trudi. Ko bo spoznal, da lahko premaga strah, bo občutek uspeha ogromen – in to mu bo pomagalo še na mnogih drugih področjih življenja.

Strah pred strminami ne bo izginil čez noč, a s potrpežljivostjo, podporo in nekaj triki bo vaš mali kmalu samozavestno drvel po belih strminah. Kdo ve, morda vas bo naslednje leto že prehitel!