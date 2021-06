Mala Švica ali Slovenistan?

Spet se odpirajo nočni klubi. Kaj porečete?

63 % Skrbi me, da se odpiramo prezgodaj in nas bo kmalu spet udaril nov val epidemije.

37 % Končno! Poletje je tukaj in prav je, da imamo več priložnosti za zabavo.

Kaj od Slovenije pričakujete v prihodnosti?

44 % Postali bomo s korupcijo in klientelizmom zaznamovani Slovenistan.

40 % Nadaljevali bomo po isti poti zdraharstva kot do zdaj.

16 % Sčasoma bo Slovenija vendarle postala mala Švica.

Praznujemo 30 let samostojnosti. Kakšni občutki vas ob tem prevevajo?

52 % Od samostojne države sem pričakoval-a veliko več in boljše.

39 % Na našo domovino smo lahko ponosni!

9 % Ni se kaj dosti spremenilo, življenje teče naprej.

Praznujemo 30 let samostojnosti. Nekateri na eni proslavi, nekateri na drugi, tretji sploh ne praznujejo. Trideset let je tudi dovolj dolga doba, da lahko ocenimo lastno državo.Izpolnila je pričakovanja mnogih, več kot polovica sodelujočih v anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic pa je od družbe, ki je prestopila iz enopartijskega režima v večstrankarski demokratični sistem, pričakovala več. No, saj 16 odstotkov anketirancev še vedno meni, da smo na dobri poti do male Švice, precej več, kar 44 odstotkov, pa je prepričanih, da gremo v Slovenistan, prežet s korupcijo.Praznovanje jubileja sovpada s popuščanjem ukrepov za zajezitev okužb in koncem šolskega leta ter odhodom na poletni oddih. Meje se odpirajo, odpirajo se vrata gostinskih lokalov, tudi nočnih klubov. Toda kljub temu smo ljudje oprezni: večino skrbi novi val ob morebitni preveliki sproščenosti pri druženju.Dokler precepljenost ne bo dovolj velika, in kaže, da še nekaj časa ne bo, je pomembno samozaščitno delovanje. Z glavo na zabavo!