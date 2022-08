Mala mucica Mladih gamsov

Gamsi so se podpisali pod nekatere največje uspešnice, ki jih še danes pozna mlado in staro. Ni namreč športne tekme in še katere druge prireditve, na kateri ne bi zapeli njihove pesmi z naslovom Hej, hej. No, tak je originalni naslov, a vsi imamo v ušesih tisti znani stih: Kdor ne skače, ta ni Slovenc'.

Uspešnic pa so imeli še več, spomnimo se tiste z naslovom O, Korl ali Moja mukica. A to so izvajali še prvotni Gamsi v razširjeni zasedbi, na čelu katere so bili trije bratje: Janko, Marko in Tone Omahna. Mladi gamsi pa so tako rekoč njihov podmladek. Na čelu mladih je Žan Omahna, sin Janka Omahna, ki je okoli sebe zbral še nekaj glasbenikov. A ravno letos se je zgodila v skupini Mladi gamsi večja kadrovska sprememba, tako kar se tiče članov kot glasbenega ustvarjanja.

»Zasedbo smo pomladili in poživili z dodatno energijo. Od zdaj naprej nas boste na odru videli pet,« nam je povedal Žan Omahna. Ob njem ostaja član Tomaž Palčič, novi pa so Gašper Belaj na diatonični harmoniki, ki tudi poje, Rok Miže, ki obvladuje električno kitaro, najbolj pa so veseli, da se jim je pridružil Žanov bratranec Matej Omahna, sin nekdanjega harmonikarja Toneta, kar pomeni, da gre v resnici za pravi podmladek Gamsov.

Mladi gamsi so se letos razširili v petčlansko skupino.

»Matej nas že razveseljuje s svojim prelepim vokalom in brenka po strunah akustične kitare,« nam ponosno pove Žan. So se pa Mladi gamsi v novi zasedbi takoj lotili dela in že posneli skladbo z naslovom Mala mucica. Avtor melodije je novi harmonikar Gašper Belaj, besedilo je spisal Tomaž Boškin, aranžma pa je prispeval Dušan Zore, v čigar studiu Napolen so pesem tudi posneli.

»Izkoristili smo tudi moč in ideje našega novega harmonikarja, ki je s Tomažem Boškinom ustvaril simpatično polko, za katero verjamemo, da jo bomo igrali na raznih zabavah. Povsod tam, kamor bomo seveda povabljeni,« še pove Žan. In čemu so se odločili za naslov Mala mucica? »Malo za šalo, malo zares. Če so naši predhodniki peli o moji mukici pa tudi o kurah, zakaj potem mi ne bi o kakšni mucici,« navihano sklene Žan.

In kako so fantje našli harmonikarja Gašperja, ki je Zgornjesavinjčan? »Z nekaterimi se že dlje poznam. Z Žanom sva denimo hodila na isto srednjo šolo, s Tomažem Palčičem sva se družila v srednji šoli, s Tomažem Boškinom pa skupaj študirava glasbo na celovški zasebni glasbeni univerzi Gustava Mahlerja,« je razložil Gašper Belaj.