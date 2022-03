Od leta 2012, odkar beremo Nedeljske novice, se je nabralo kar nekaj izjemnih dosežkov naših športnikov. Začnimo pri koncu: Za Slovenijo so bile pekinške igre druge najuspešnejše v zgodovini. Bero slovenskih medalj v Pekingu sta že dan po odprtju iger začeli smučarski skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar, dva dneva pozneje je na stopničkah stala mešana skakalna reprezentanca (Bogatajeva, Križnarjeva, Peter Prevc, Timi Zajc). Svoji medalji sta nato dodala deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik, v veleslalomu se je izkazal Žan Kranjec, zadnjo pa so osvojili skakalci na ekipni tekmi (Peter in Ce...