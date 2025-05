Maja gremo na kolo. A pozor!

Spomladi se mnogi rekreativni kolesarji vrnejo na cesto in uživajo na svojih dirkalnih kolesih. Čeprav je kolesarjenje odlična oblika telesne aktivnosti, je pomembno vedeti, da ima lahko v pomladnih mesecih svoje pasti.

Ena največjih težav je, da po dolgi zimi telo morda ni pripravljeno na nenadne fizične napore. Po zimi in daljšem premoru je pomembno, da se postopoma prilagodite, saj lahko prehitro povečanje intenzivnosti vožnje prinese poškodbe, preobremenitev mišic in vezi. Prvi kolesarski izleti so lahko naporni, zato je ključnega pomena, da začnete s krajšimi razdaljami in postopoma povečujete intenzivnost in dolžino vožnje.

Poleg tega mnogi začetniki niso navajeni na občutek kolesarjenja na dirkalnem kolesu. To je lažje, hitrejše, ima ožji plašč, kar pomeni, da je bolj občutljivo za neravnine na cesti. Kolesarjenje po neravnih površinah, luknjah ali kamnih lahko hitro privede do težav s stabilnostjo in povečane nevarnosti za padce, zato je priporočljivo, da začnete voziti na ravnih, urejenih poteh in se izogibate neurejenim površinam.

Pogoste so tudi napake pri nastavitvi kolesa: mnogi začetniki ne vedo, kako prilagoditi višino sedeža ali pozicijo krmila. Napačna nastavitev lahko povzroči bolečine v sklepih, predvsem v kolenih, hrbtu in zapestjih. Pravilno nastavite sedež in krmilo, da bi preprečili nepotrebno obremenitev telesa.

Spomladi je vreme spremenljivo, kar prinaša dodatna tveganja. Vožnja v hladnejših jutranjih urah ali ob nenadnih vremenskih spremembah lahko vodi v prehlade ali podhladitev, nevihte pomenijo nevarnost zaradi mokrih in spolzkih cest. Spremljajte vremensko napoved in poskrbite za primerna oblačila in zaščitno opremo, vključno z rokavicami in zaščitnimi očali.

Ne smemo pozabiti niti na varnost v prometu. Spomladi je na cestah več kolesarjev in pešcev, v zadnjem času tudi električnih skirojev, gneča je večja, zato vožnja po cestah zahteva večjo koncentracijo, zlasti če se vozite z višjo hitrostjo. Zato je pomembno, da vedno nosite zaščitno čelado in upoštevate prometne predpise, da se izognete nesrečam.

Tudi fizično prilagajanje na novo kolesarsko obutev in sistem pedal sta lahko izziv. Začetniki se lahko spopadajo s težavami pri uporabi sistemskih pedal, saj je potrebnega nekaj časa, da se navadite na sistem clipless, ki omogoča boljše prenose sile, vendar lahko povzroči nelagodje ali padce, če se ne znate hitro sprostiti iz pedala. Priporočljivo je, da vadite v varnem okolju, preden se podate na daljše vožnje.