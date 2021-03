Mah, AstraZeneca, želim se cepiti takoj, ko pridem na vrsto

So nedavna poročila o težavah vplivala na vašo željo po cepljenju? Želim se cepiti takoj, ko pridem na vrsto. 40 %

Novice iz Velenja in tujine so me prestrašile. Ne želim se cepiti. 30 %

Še tehtam. 30 %

Kateremu cepivu najbolj zaupate? Ruskemu Sputniku. 9 %

Kitajskemu Sinopharmu. 0 %

AstraZeneci. 2 %

Pfizer-BioNTechovemu. 26 %

Moderninemu. 6 %

Johnson & Johnsonovemu. 11 %

Vsem! Mi je vseeno, samo cepite me že enkrat. 13 %

Boste zaradi covida-19 spremenili dopustniške načrte? Ni bilo treba. Denarnica je prazna. 19 %

Ostali bomo v Sloveniji. 27 %

Do Hrvaške si bomo že upali. 23 %

Ostali bomo v EU (Grčija, Ciper, Španija), a se bomo odločili v zadnjem trenutku. 7 %

Počakali bomo na rezervacijo v zadnji minuti. 24 %

Pred dobrim letom je takratni minister za zdravjerazglasil epidemijo covida-19. Število okuženih se je v tednu po prvem potrjenem primeru okužbe povečalo na skoraj sto. V zadnjem letu je bila v Sloveniji več kot 60 odstotkov časa razglašena epidemija, ki jo spremljajo omejitveni ukrepi.Kakor koli, Evropska komisija je doslej zagotovila do 2,6 milijarde odmerkov cepiv proti covidu-19, medtem ko pogajanja za dodatne odmerke še potekajo. Dobava v države EU je stalna in cepljenje hitro napreduje. Komisija sodeluje s farmacevtskimi podjetji, da bi zagotovila povečanje zmogljivosti proizvodnje cepiv.Hkrati se pripravlja na nove različice virusa, in sicer z obsežnim razvojem in proizvodnjo cepiv, učinkovitih proti njim. Zato je vzpostavila Inkubator HERA, novi evropski načrt pripravljenosti na biološke grožnje zaradi novih različic covida-19. Inkubator bo omogočil sodelovanje znanosti, industrije in javnih organov ter združeval razpoložljive vire, da bo Evropa pripravljena na ta izziv.Precejšen zaplet in tudi precej pomislekov pa je povzročilo dogajanje na velenjski OŠ Mihe Pintarja Toleda, kjer so morali odpovedati pouk, ker je 26 učiteljev napovedalo bolniško odsotnost zaradi močne reakcije po cepljenju proti covidu-19. Pomisleki zoper cepljenje so se povečali, še posebno zoper cepivo proizvajalca AstraZenece.V naši tokratni spletni anketi na www.slovenskenovice.si smo spraševali o cepljenju. Mnenja so različna. Bržkone pa so zanimivi odgovori na vprašanje o letošnjem dopustu. Skoraj polovica sodelujočih – od več kot 1000 – je namreč napovedala, da bodo dopustovali doma.