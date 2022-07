Italija je dočakala, da je eden njenih najbolj iskanih mafijskih ubežnikov Rocco Morabito pred dnevi v budnem spremstvu policistov, po kar 28 letih na begu, priletel v Rim. V domovini bo za rešetkami preživel 30 let, za kolikor je bil v odsotnosti obsojen zaradi nedovoljene trgovine z mamili. Aretirali so ga maja lani v Braziliji, po uspešni akciji tamkajšnje in italijanske policije. V Južni Ameriki se je skrival dve leti, potem ko je leta 2019 zbežal iz zapora v Urugvaju, kjer je sicer preživel večino svojega časa kot ubežnik pred pravico italijanske države. Prvič so ga prijeli pred petimi l...