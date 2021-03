Zgodba grofov Celjskih je Slovencem dobro znana. Mogočni plemiči so v 15. stoletju pod svojo vladavino združili slovenske dežele in nekaj časa je kazalo, da bo Celje središče nove države, ki jo bodo vodili mogočni knezi. Vendar je zgodovina želela drugače. Leta 1456 je bil zadnji vladar družine Ulrik brez živečih potomcev ubit v Beogradu in zgodovina se je zasukala drugače, saj so njihova ozemlja, premoženje in ambicije prevzeli Habsburžani. Nekoliko stran od mogočnih sorodnikov je zavidljivo politično in družinsko kariero naredila sestra predzadnjega grofa Friderika II., Barbara Celjska. Rod...