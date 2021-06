Mačka lahko ptiča, ptič pa ne mačke?

Pretekli in ta mesec so se v medijih vrstili številni članki o napadih vran na mimoidoče ljudi v mestih, iz Zagreba pa so poročali tudi o poškodbah, ki so jih povzročile te ptice. Med ljubitelji hišnih ljubljenčkov pa je te dni najbolj aktualen napad vrane na mačjega mladiča, ki je kljub človeškemu posredovanju na poti v Zavetišče Horjul zaradi poškodb poginil. Ni preživel. FOTO: ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI HORJUL ​Predstavniki Zavetišča Horjul so s pretresljivo fotografijo mucka, ki mu je vrana izkljuvala oko, preden jim je uspelo priti do njega, poskušali ljudem dopovedati, kaj se lahko zgodi brezdo...