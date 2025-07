Lutverški Garfield skuhal najboljšo

Minulo soboto so na skrajnem severovzhodu države pripravili tradicionalno tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe v Sveti Ani, ki jo že 14 let pripravljajo v okviru občinskega praznika občine Sveta Ana v Slovenskih goricah, Aninega tedna 2025. Prireditev je letos tretjič potekala na dvorišču BB Bara (Boštjan Bek) v Frolehu pri Sveti Ani v organizaciji Kulinaričnega društva Kisla juha Sveta Ana in BB bara. Ker je bilo v okolici veliko prireditev in dogodkov, se je tokrat v kuhanju štajerske kisle juhe pomerilo nekoliko manj ekip, in sicer sedem, a so bili kljub temu organizatorji zadovoljni, prav tako obiskovalci, ki jih je bilo veliko, in seveda tekmovalci.

Drugo mesto je osvojila Domačija Kapl z Dražen Vrha. FOTO: Oste Bakal

Ekipe so sestavljali glavni kuhar in en ali dva pomočnika, ki so v poltretji uri na plinskem gorilniku v kotličku ali loncu morali skuhati domačo specialiteto; organizator je priskrbel potrebne osnovne sestavine: svinjske nogice, meso, želodce, jušno zelenjavo (čebulo, česen, korenček, krompir, peteršilj), sol, poper, majaron, lovorjev list, moko, kislo smetano in kis, seveda pa so tekmovalci lahko dodali še kaj po lastni domišljiji.

Tretji so bili Mi trije z Zgornje Velke. FOTO: Oste Bakal

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predsednica Viktorija Mohorič ter članici Irena Škerget in Dominika Hančič, je imela kar težavno delo; ocenjevala je organizacijo dela, obdelavo živil, čistočo, red delovnega mesta, urejenost in higieno tekmovalcev, iznajdljivost, pogrinjek, okus in videz jedi.

Za glasbo je skrbel znani glasbenik Simon Cokan. FOTO: Oste Bakal

Komisija je bila enotna, da so naj juho skuhali članica in člani ekipe ŠKTD Garfield Lutverci, drugo mesto je osvojila Domačija Kapl z Dražen Vrha, tretje pa Mi trije z Zgornje Velke, preostale ekipe (Svinjske bremze – Lešane, TD Zgornja Velka, Bar Borza – Sveta Ana in Kisla banda – Froleh) so bile četrte.

Kot je povedala Mohorčičeva, so bile vse jedi odlične, odločale so malenkosti. Prve tri ekipe so dobile pokal, vse udeležene pa tudi priznanja za sodelovanje ter lepe praktične nagrade.

Ekipe so morale v poltretji uri na plinskem gorilniku v kotličku ali loncu skuhati kar se da okusno jed. FOTO: Oste Bakal

Ne le tekmovalne ekipe, tudi organizatorji so v velikem kotlu skuhali veliko okusne župe, tako da nihče ni ostal brez. Za zabavo je skrbel znani glasbenik Simon Cokan, posebej pa so se zabavali tudi tisti, ki radi jahajo bika. Vseh sedem sodelujočih je obljubilo, da bodo prišli tudi prihodnje leto, ko bo ob Aninem tednu 2026 v Sveti Ani 15. tekmovanje v kuhanju kisle župe.

Na biku je bilo sila zabavno. FOTO: Oste Bakal