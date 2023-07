Lunin vrt za romantične noči

Ste že slišali za lunin vrt? Ne gre za nič mističnega, tako rečemo okrasnemu vrtu, zasajenemu z rastlinami, ki ponoči odsevajo mesečino, ter tistimi, ki šele po sončnem zahodu res močno zadišijo. Tovrstni vrtovi so kot nalašč za poletne večere, ko radi dolgo posedimo na prostem, ne nazadnje temperatura šele takrat postane bolj vzdržna, na plan pa pridejo tudi romantične kresnice, ki jih je vedno veselje opazovati. Osnova luninega vrta so torej cvetoče rastline s svetlimi, običajno belimi cvetovi, pogosti so tudi nežno modri, ter necvetoče rastline z listi sivkastih odtenkov. Seveda izberemo rastline, ki cvetijo v poletnih mesecih, najlepše pri sivolistnih pa je to, da je večina odporna proti suši.

Z razsvetljavo ne pretiravamo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Odlična rastlina za lunin vrt, pa tudi za skalnjake, je žajbelj, ki ne potrebuje veliko vlage, dobro prenaša visoke temperature, njegov listi pa se bodo v mesečini prijetno svetlikali, zato ga nikar ne sadimo le na zelenjavne vrtove, temveč kakšen grmiček namenimo tudi okrasnemu. Med sivolistnimi rastlinami so čudovite in nezahtevne za nego tudi nekatere vrste pelina, laški smilj, dlakava lučica in siva dihondra. Slednja se bo še posebno izrazila, če jo zasadimo v lonce, te pa postavimo na ograjo ali obesimo pod balkon, saj bodo tako njena stebla kot slap padala proti tlom. Seveda jo lahko zasadimo tudi na gredice med druge rastline, v tem primeru se bo razrasla in ustvarila krasno preprogo.

Opojen vonj

Nepravi jasmin opojno diši. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Med cvetočimi rastlinami bo najboljša izbira jasmin, ki ga odlikujejo ne le nežni beli cvetovi, temveč nadvse opojen vonj, slednji nas bo razveseljeval tudi, če izberemo nepravi jasmin, nekateri mu pravijo tudi navadni skobotovec. Ta ima nekoliko večje cvetove in ga pogosteje opazimo na slovenskih vrtovih, ki niso ob obali. Očitna izbira so tudi vrtnice, izberemo katero koli sorto z belimi cvetovi, seveda naj bo primerna za okolje oziroma podnebje, v katerem živimo. Prijetno dehteče so tudi nekatere sorte nageljnov, izberemo tiste z belimi cvetovi. Za popestritev z modrimi odtenki izberemo modri čudež, saj rastlina dobro prenaša visoke temperature, primerna je tudi za sončne lege, najverjetneje pa v večjem delu države ne bo prezimila, zato bo treba spomladi kupiti nove sadike. Pozabiti seveda ne smemo na hortenzije, ki bodo s svojimi velikimi svetlo modrimi cvetovi odlično odbijale mesečino.

Vrtnice so vedno dobra izbira. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ko smo izbrali rastline za lunin vrt, se posvetimo še drugim malenkostim, ki ga bodo naredile še bolj posebnega, sproščujočega in romantičnega. Tu in tam denimo razporedimo manjše solarne luči, pazimo pa, da osvetljave ne bo preveč, sicer rastline ne bodo prišle dovolj do izraza. Krasen dodatek je tudi fontana, ni treba, da izberemo veliko, pomembno je, da nas bo ponoči zvok vode pomiril in morda celo zazibal v spanec. Dodamo še pohištvo, seveda belo, a podobno kot luči tudi belo vrtno pohištvo in tekstil uporabljamo zmerno. Osrednji del vrta naj bodo rastline, ne belina blazin, ki bo vse drugo preglasila.