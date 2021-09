Luka in Goran zavihala rokave

Luka in Goran delata veliko in dobro stvar, predvsem pa vračata v okolje, kjer sta odraščala, da bo še kaj mladih fantov na igrišču,« tudi Saša Dončić ni skrival veselja, da je njegov sin odigral ključno vlogo pri obnovi igrišča v Savskem naselju v Ljubljani. Dončić je do odhoda v širni svet živel v streljaj oddaljeni Topniški ulici. Dragić je mariborsko igrišče odprl z Markom Milićem. »Luka je imel rad košarko, rad je imel žogo. Včasih so bila ta igrišča polna. Ko si izgubil tekmo tri na tri, si po dve uri čakal, da si dobil novo priložnost,« se je spominjal Saša Dončić. Pre...