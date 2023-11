Luka Dončić v izjemni formi! Dallas z njim še nikoli ni tako dobro začel sezone

»Če bi imela sezona lige NBA le tri tekme, ne bi bilo težko izbrati MVP,« so besede, ki so blagodejno pobožale srce in dušo slovenskih ljubiteljev košarke in lige NBA. Luka Dončić je na prvih treh tekmah 78. sezone lige NBA v povprečju dosegel po 39 točk – kar 49 jih je nasul Brooklynu, 35 Memphisu, 33 pa San Antoniu. Ob koncu naše redakcije je Dončićev Dallas odigral sedem tekem sezone, šest jih je dobil, klonil je le proti aktualnemu prvaku Denverju.

Polom, ki je zdramil vse

Če se po jutru dan pozna, je pred telički iz Teksasa dobra sezona. Verjetno je to tisto, kar si Luka Dončić v tem hipu najbolj želi. Za njim je težkih osem mesecev, ko je Dallas ob koncu prestopnega roka v svoje vrste pripeljal Kyrieja Irvinga, da bi Dallas ob koncu lanske sezone pokazal zobe. Pa jih ni. Bolje rečeno, Dallas si je na konkurenci zobe polomil in ostal brez končnice. To ni bil le poraz Dallasa, to je bil velik osebni poraz Luke Dončića. Ne pozabimo: Dallas je leta 2021 igral finale zahodne konference. Bodimo jasnejši, Dallas je bil med štirimi najboljšimi moštvi lige, v lanski sezoni pa tak polom ...

Ta se je dotaknil 24-letnega Ljubljančana, ki si je najprej nabral novih moči, potem pa vso energijo usmeril v izboljšanje fizične pripravljenosti. Da je tu naredil bistven korak naprej, je bilo jasno že ob začetku priprav moške članske reprezentance. Na svetovnem prvenstvu je Slovenija na koncu segla po realnem 7. mestu, Dončić pa je svoje misli hitro usmeril v Ameriko in svojo šesto sezono v severnoameriški poklicni ligi NBA. Med pripravami je imel Dončić precej težav z zadnjo ložo. A ko se je sezona začela, se je katapultiral iz svoje lupine in zasijal v najboljši možni luči.

Hvalnica olimpijskega prvaka

»To je bila predstava člana hiše slavnih in to Luka Dončić počne skoraj vsak večer. Bil je izjemen, niti Kyrie ni bil slab. Dva bodoča člana hiše slavnih sta nas pokopala,« je (tudi) Dončiću že po prvi tekmi sezone polaskal izjemni trener San Antonia, 74-letni Gregg Popovich. Trofejni strokovnjak, potomec Hrvatice in Srba, rojen v mestu East Chicago, je bil s San Antoniem petkrat prvak lige NBA, leta 2020 je ameriško reprezentanco vodil do naslova olimpijskega prvaka.

To je bila predstava člana hiše slavnih in to Luka Dončić počne skoraj vsak večer.

Dončić je ta večer navdušil z bogatim repertoarjem: 33 točk, 13 skokov in 10 podaj, ob tem pa se je izkazal s spodobnim metom iz igre – porabil je 25 žog, zadel jih je 13. Malce slabše je metal za tri točke – le s 27-odstotno natančnostjo, kar pa je v tej sezoni prej izjema kot pravilo. V tej sezoni je Luka zadel 31 trojk iz 75 poizkusov, kar pomeni 41-odstotno natančnost. To je bistveno boljše od njegovega povprečja v dosedanjih petih sezonah v ligi NBA, ko trojke zadeva s 33,9-odsotno natančnostjo. Ob pogledu na statistiko in vse te številke je jasno, da je Dončić v novi sezoni precej bolj zbran, saj bolje zadeva tako za dve točki kot tudi proste mete.

Ni za vse sam

Dončić v svoji vlogi v soju žarometov blazno uživa. Ker je kapaciteta za to in ker zna in zmore. Je pa tudi res, da sam ne zmore vsega vsak večer. Ko ne gre, so tu frustracije, ki privrejo na dan. Ker je košarka timska igra, je tudi Dončiću še kako jasno, da bo lahko kaj v ligi NBA naredil, torej osvojil naslov prvaka, če bo imel ob sebi prave soigralce. Verjetno so si imeli ob koncu lanske porazne sezone v Dallasu kaj povedati. Zagotovo je Dallasu jasno, da Dončić pri svojih 24 letih pogleduje proti naslovu prvaka. Ali mu bo to uspelo v Dallasu ali kje drugje, je Dončiću vseeno.

Konkurenci je po sedmih krogih nagnal strah v kosti.

Prav dolgo pa Luka ne misli izgubljati časa pri teličkih (če ne bi bilo napredka, bi Dončić v prihodnjih sezonah zahteval tudi menjavo oz. selitev v drugo ekipo), ki so, tako se zdi, po prvih tekmah bolje kadrovali in ob Luki zložili kompetitivno ekipo. Kyrie Irving je dobil novo triletno donosno pogodbo, ob tem pa svoje dajejo in že prispevajo trije novinci: sveže pečeni NBA-jevec Dereck Lively je morda še najbolj prijetno presenečenje. Z Dončićem sta se dobro ujela, Dereck ima tudi zavidljivo statistiko za novinca, v 24 minutah na tekmo devetim točkam doda 7,7 skoka in po eno podajo ter blokado. Izkazala sta se tudi Grant Williams (15 točk, 4,4 skoka in 1,1 podaje na tekmo) in Derrick Jones. Kanadčan Olivier-Maxence Prosper še čaka svojo pravo priložnost, vsi verjamejo, da pridejo tudi minute strelca Setha Curryja.

»To je odličen začetek. Vemo, da je pred nami še ogromno tekem,« pa ob vsem tem ostaja realen Dončić (v novi sezoni dosega več v zadnji četrtini kot doslej v ligi NBA), ki bo moral v tej sezoni narediti korak naprej tudi pri odnosu s sodniki. Blazno uživa v komentiranju njihovih ne vedno točnih odločitev. Da je postal njihova tarča, je pretirano trditi, zagotovo pa je res, da ne dosodijo vseh osebnih napak, ki jih obramba naredi nad njim, da bi ga ustavila. To je frustracija, katere čustva in reakcije bi moral zrelejši Luka usmeriti drugam. Sicer bi bila tudi to lahko cokla oz. breme letošnje uspešne sezone.