Luka Dončić se bo resetiral

V živo se spomnim tega trenutka, to bo za vselej ostalo v mojem spominu. Že to, da je Kobe (Bryant; op. a.) poznal moje ime, mi je ogromno pomenilo. Želel bi si, da bi bil danes tukaj s svojo hčerko (žal sta umrla 26. 1. 2020 v helikopterski nesreči; op. a.),« je 25-letni Luka Dončić, tako zna le in samo on, že ob prihodu in predstavitvi v novem klubu, v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA, poskrbel, da je pustil močan in dober vtis. Ne prvič ne zadnjič.

Samo on ve, kaj se mu je od minule sobote zvečer vrtelo po glavi. Kot strela z jasnega je udarilo po njem – Dallas, predvsem lastnica Miriam Adelson (po novem bo Dončić igral za LA Lakers, ki je v lasti Jeanie Buss) in športni direktor Nico Harrison, menda je dal blagoslov sam trener Jason Kidd, so odločili, da Luka ne spada več v njihov koncept. Igralec, ki je bil od leta 2018 petkrat na tekmi All Star, košarkar, ki je rušil mejnike, jih postavljal na novo, predvsem pa naredil Dallas košarkarsko spet zanimiv in najbolj gledan klub v ligi, ne nazadnje ga je poškodovan pripeljal celo do finala lige NBA. To ni bilo dovolj oziroma so v Dallasu ključni ljudje ocenili, da je Luka dosegel svoj zenit in da z njim ne morejo do naslova prvaka lige NBA, ki ga čakajo od 2011.

Ruši mejnike Dončić je bil del ene največjih menjav sredi sezone v zgodovini severnoameriške lige NBA. Ekipo Mavericks, za katero je zaigral na 472 tekmah, od tega 422 v rednem delu in 50 v končnici, bo zamenjal za Lakerse. Na vseh tekmah v ligi NBA do zdaj je imel povprečje 28,9 točke, 8,7 skoka in 8,2 podaje. Dončića je na naboru leta 2018 v svoje vrste kot 18-letnika pripeljalo moštvo Dallas Mavericks. S tretjim izborom ga je sicer izbrala ekipa Atlanta Hawks, a je Dallas nato Atlanti ponudil peti izbor Traeja Younga in še dodaten izbor v prvem krogu nabora leta 2019 za Ljubljančana, ki je pri Teksašanih tako postal naslednik legendarnega Dirka Nowitzkega. V prvi sezoni je osvojil naslov najkoristnejšega novinca lige, v drugi sezoni se je prvič prebil v postavo tekme vseh zvezd in sezono končal na četrtem mestu v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige.

Kupil hišo in pomislil, da je 1. april

»Hvaležni smo Luki za njegova prizadevanja v času, ko je bil pri nas. Pomagal je zgraditi to ekipo in bil sestavni del uspeha, ki smo mu bili priča vsa leta, vključno z našim nedavnim finalom NBA, skupaj z Maxijem Kleberjem in Markieffom Morrisom, ki sta bila kot veterana enako cenjena v tej ekipi. To pa je zdaj novo poglavje in veseli smo, da lahko pozdravimo Anthonyja Davisa in Maxa Christieja med nami. Davis je izkušen veteran, ki lahko igra na obeh koncih parketa, hkrati pa nam pomaga izboljšati obrambo. Iz prve roke ve, kaj je potrebno za zmago, in vem, da je motiviran, da bi bil del tega, kar gradimo v Dallasu,« je svojo potezo, ki je navijači Dallasa ne razumejo niti ne odobravajo, pojasnil Harrison, ki je resno košarko igral kot igralec v Belgiji, na Japonskem in v Libanonu. Od junija 2021 ima v rokah športno politiko Dallasa, kjer od minule sobote oziroma nedeljskega jutra v Evropi ni več, kot je bilo.

Luka v pričakovanju novega začetka FOTO: Reuters

Verjeti gre virom, ki pravijo, da Luka za to menjavo ni vedel. Ne nazadnje si je pred tedni celo kupil novo, še varnejše bivališče, za katero je odštel okoli 15 milijonov dolarjev. »Vsi so bili presenečeni, potem si lahko mislite, kako presenečen sem bil sam. Skoraj sem že spal in najprej nisem verjel. Mislil sem, da gre za prvoaprilsko šalo. Zame je bil Dallas dom, šokiran sem bil. A pogled naprej prinaša igranje za eno največjih franšiz na svetu. Navdušen sem nad tem,« je ves kaos ob naznanitvi, da ga Dallas ne potrebuje več, opisal Luka. Zavrnil je namigovanja, da z Dallasom ni želel podpisati nove pogodbe, ki bi mu prinesla okoli 330 milijonov evrov. Za 25-letnim Luko je zahtevna sezona, ki so jo žal zaznamovale poškodbe, nazadnje mečne mišice na božični tekmi, kar ga je mesec in pol oddaljilo od parketa. Vmes je imel opraviti z vlomilci, potem pa je sledila še selitev.

V LA bo Luka združil moči z LeBronom Jamesom, ki je tudi na začetku 5. desetletja svojega življenja v izjemni formi. Luka in LeBron si že vrsto let izkazujeta medsebojno naklonjenost, zdaj bosta imela priložnost, da to pokažeta na parketu. Njuna skupna igra bo izziv tudi za trenerja JJ Redicka, ki je bil leta 2021 celo Dončićev soigralec v Dallasu.

Skrb zase

Dončić je na prekretnici. Do zdaj je na klubski ravni prestopal iz kluba v klub premočrtno – začenši z ljubljansko Olimpijo, pa naprej do Reala, od koder je prišel v Dallas. Selitev v Los Angeles, meko zabave in glamurja, ter igranje za kultne Lakerse nista bila v načrtu. A zdaj je tu. Na Luki je, kako bo to sprejel.

»V prvi vrsti je jasno, da ga je vse skupaj zelo prizadelo. Nisem ga še videl, da bi ga kaj tako prizadelo, kot ga je ta selitev. Upravičeno se tako počuti. Verjamem, da je tudi užaljen in prizadet, ogorčen. Najprej bo moral to pri sebi predelati, ponotranjiti, potem pa vse to spremeniti v gromozanski motiv, pozitivno jezo, s katero bo pokazal, kdo je Luka!« pa Peter Vilfan, tudi svetovni košarkarski prvak iz leta 1978, opisuje Lukov reset, ki sledi.

»Druga komponenta reseta je dejstvo, da se mu bo spremenilo v življenje. Iz Dallasa, ki je v primerjavi z Los Angelesom provinca, prihaja v veliko mesto, kjer bosta on in njegova družina 24 ur na očeh, na udaru vseh, ne le košarkarskih zanesenjakov. To je Los Angeles, to je Hollywood, Luka pa superzvezdnik. Tretja komponenta predstavlja, da bo imel ob sebi LeBrona Jamesa, ki je sinonim in merilo, kako naj športnik skrbi zase in svoje telo, da je fizično vedno v optimalnem stanju, in kako oblikovati svojo podobo zunaj parketa. Luka ni več star 19, 20 let, ampak bo 26. To je obdobje, ko moraš v celoti skrbeti zase, če si tak superzvezdnik, kar Luka je. Reset pa bo nujen tudi zato, ker je bil prepričan, da bo vso kariero preživel v Dallasu, kot je to bilo v primeru Dirka Nowitzkega. V Dallasu je bil lepo sprejet, izvrstno okolje je bilo zanj, v roke je dobil ekipo. Zdaj se je to spremenilo,« pravi Vilfan.