Lovski tabor za mlade (FOTO)

Lovska zveza Koper je približno dve leti po prvem nedavno izvedla že drugi lovski tabor za mlade. Znova so ga izvedli v Rižani pod vodstvom predsednika zveze Fabia Steffeta in hkrati predsednika LD Rižana.

Namen tabora, ki se ga je udeležilo kar 21 otrok, starih od 6 do 13 let, omogočila pa ga je tudi občina Koper, je bil seznanjanje mladih z naravo in lovstvom. V domu LD Rižana jim je predavatelj in starešina LD Šmarje Bogdan Orlič s pomočjo projekcij najprej opisal zgodovino in razvoj lovstva v tamkajšnji in sosednjih lovskih družinah, z videoprojekcijo pokazal, kje in kako lovijo, jih seznanil z delom in poslanstvom lovcev, razlagal o naših prostoživečih živalih, o lovskih psih in lovski kulinariki.

V LZ Koper razmišljajo tudi o večdnevnih taborih za mlade, a bodo izvedljivi le, če bosta občina Koper in država pomagali dokončati prvi izobraževalni lovski center v državi v Šmarjah pri Kopru.

Delo na terenu

Seveda pa je otroke najbolj zanimalo, kaj vse počno lovci na terenu. Kot je povedal Steffe, so jim pripravili posebno učno pot z več nalogami, ob vsaki uspešno opravljeni so jih obdarili s sladkim priboljškom. Tako so jim denimo podrobno razložili in v živo pokazali, kako poteka iskanje poginule ali ranjene divje živali, ki jo je zbil avto. Vodnik psa krvosledca Matej Bandelj jih je pripeljal do nastavljenega poginulega divjega prašiča, tam pa so izvedeli, koga obvestiti o najdbi (lovce ali policijo) oziroma kako ukrepati, če ga kdo povozi.

Polnjenje solnice FOTO: LZ KOPER

Poučili so jih, kako naj se obnašajo v naravi, naj med sprehodom ne smetijo, da v gozdu hodijo potihem, ne vznemirjajo živali ... Med hojo so iskali preparirane živali (srako, jazbeca, lisico, srnjaka, divjega prašiča in kuni), ki so jih lovci nastavili v grmovje ali na drevesa, si ogledali lovsko prežo, po navodilih mentorjev so sami izdelali solnico za divjad oziroma eno od teh v naravi napolnili s soljo. V spomin na udeležbo na enodnevnem taboru so posadili hrast. Gostitelji so jim pripravili lovsko kosilo, med druženjem pa jim predstavili lovsko kulturo, šege in običaje. Na koncu so se lotili risanja na temo lovstva. Najbolj navdušeni so bili nad praktično strelsko preizkušnjo. Izkušeni lovski mentorji z gospodarjem LD Rižanana čelu so jim najprej razložili, kako se varno ravna z orožjem, zatem pa jim omogočili, da so streljali z zračno puško v tarčo divjega prašiča, ki je postal na Primorskem poleg vse pogostejšega šakala prava nadloga predvsem za kmete.

Seveda so s seboj odnesli tudi spominske vrečke iz blaga z lovskimi darili (notesnik, svinčnika in dvoje otroških igralnih kart s podobami živali). Najbolj so se razveselili podarjenih lovskih majic, kap s šilti in posebnih plastenk za vodo za večkratno uporabo.