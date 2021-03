Lovci posneli film o vzgoji lovskih psov

Ne zgodi se pogosto, da lovci posnamejo daljši dokumentarni film, še redkeje pa takega, ki lahko služi kot učni pripomoček pri vzgoji lovskih psov. Prav zadnjega so v sodelovanju z lovskimi kinologi iz vse Slovenije pripravili v komisiji za kinologijo pri Zvezi lovskih družin Zasavje. Posneli so film o vzgoji in šolanju v poslušnosti lovskih psov v okviru lovske kinologije z naslovom Od mladiča do poslušnega lovskega psa. Namen Film, posnet leta 2020, objavljen pa letos, gledalcev ne želi poučevati, kako je treba šolati mladiča, temveč ponuja širši vpogled sobivanja vodnika in mladiča,...