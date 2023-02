Eksotični hišni ljubljenčki so izjemno zapostavljeni v primerjavi s preostalimi hišnimi živalmi, kar dokazuje tudi dejstvo, da razen nje in društva Bioexo nobeno drugo društvo s tega področja ni prejelo povabila na nedavni posvet v državnem zboru Za boljšo prihodnost živali.« S temi besedami je v gradivu za omenjeni sestanek državnega vrha z zavetišči in društvi za zaščito živali iz vse Slovenije nase opozorila Nika Leben, biologinja iz blejskega zavetišča za eksotične živali in ena redkih presojevalk tveganja za okolje za plazilce, dvoživke in členonožce. Trojica ljubiteljev eksotičnih...