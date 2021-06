Ljubljanski grad z nakupom rešil župan

Ljubljanski grad je simbol slovenske prestolnice in ena najbolj obleganih turističnih točk v državi – do epidemije covida-19, seveda. V svoji večstoletni zgodovini je doživljal številne spremembe in prezidave. Menjavali so se tudi njegovi lastniki, vse do 16. maja pred 116 leti, ko je postal – zares ljubljanski. Takrat je namreč tedanji župan Ljubljane Ivan Hribar podpisal pogodbo o nakupu gradu za 60.200 kron, tako da je mesto postalo lastnik mogočne stavbe 367 metrov nad morjem. Mestna občina je grad kupila z obljubo, da namesto smodnišnice na gradu sezida primerno municijsko skl...