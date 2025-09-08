BULVAR

Ljubljano zavzeli spartanci

To je bil že peti slovenski izziv najbolj priljubljene serije tekov z ovirami na svetu.
Fotografija: Atletinja in kondicijska trenerka Anja Robavs je ena naših najboljših spartank, tudi tokrat je slavila v svoji kategoriji. FOTO: Nik Bertoncelj
Odpri galerijo
Atletinja in kondicijska trenerka Anja Robavs je ena naših najboljših spartank, tudi tokrat je slavila v svoji kategoriji. FOTO: Nik Bertoncelj

S. N.
08.09.2025 ob 19:00
S. N.
08.09.2025 ob 19:00

Poslušajte

Čas branja: 1:26 min.

»Vrhunska izkušnja! Tekaško protezo sem dobila šele kakšen mesec nazaj in najprej sem z njo odtekla Spartan, saj sem si to želela že dolgo, še preden sem se pred tremi leti poškodovala. Ovire so bile težje, kot sem pričakovala, a sem na progi neizmerno uživala. Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. No, jaz svojega prvega Spartana zagotovo ne bom. Za naslednje leto pa sva se z Janom Fondo (tudi tekač s protezo) že dogovorila, da greva na 10-kilometrsko progo na Krvavcu,« je po prihodu v cilj vtise po prvem pretečenem 'oviratlonu' strnila paratekačica Ana Štimac.

Ana Štimac je dobila tekaško protezo šele pred mesecem dni in si najprej izpolnila dolgoletno željo: po prvem sprintu je odločena, da bo na Krvavcu tekmovala na 'desetki'. FOTO: Sportograf
Ana Štimac je dobila tekaško protezo šele pred mesecem dni in si najprej izpolnila dolgoletno željo: po prvem sprintu je odločena, da bo na Krvavcu tekmovala na 'desetki'. FOTO: Sportograf

Spartan City Ljubljana Hosted by I Feel Slovenia je bil že peti izziv najbolj priljubljene serije tekov z ovirami na svetu, ob tem, da je bil edini v kakšni evropski prestolnici in je ponudil tudi atraktivni nočni sprint, zapomnili si ga bomo predvsem po opazni kampanji Premaguj izzive za opolnomočenje športnikov invalidov, ki so jo organizatorji izpeljali v sodelovanju s Paralimpijskim komitejem Slovenije in Loterijo Slovenije.

Ljubljana je edina evropska prestolnica s Spartanom, tekači so hvalili dobro organizacijo, lepo pokrajino in prijazne ljudi ter pitno vodo na vsakem vogalu. FOTO: Sportograf
Ljubljana je edina evropska prestolnica s Spartanom, tekači so hvalili dobro organizacijo, lepo pokrajino in prijazne ljudi ter pitno vodo na vsakem vogalu. FOTO: Sportograf

Spartan se do maja poslavlja od Slovenije, takrat bo ob petletnici gostovanj v Sloveniji po Kranjski Gori, Planici, Bledu in Ljubljani zavil nazaj v hribe, kjer se bodo spartanci spopadli za kroni prvega kralja in kraljice Krvavca.

Oče slovenskih spartanov in direktor Extrema Simon Rožnik je nočni sprint odtekel z ženo Polono. FOTO: Nik Bertoncelj
Oče slovenskih spartanov in direktor Extrema Simon Rožnik je nočni sprint odtekel z ženo Polono. FOTO: Nik Bertoncelj

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ljubljana Spartan oviratlon

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.