Ljubljano zavzeli spartanci

»Vrhunska izkušnja! Tekaško protezo sem dobila šele kakšen mesec nazaj in najprej sem z njo odtekla Spartan, saj sem si to želela že dolgo, še preden sem se pred tremi leti poškodovala. Ovire so bile težje, kot sem pričakovala, a sem na progi neizmerno uživala. Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. No, jaz svojega prvega Spartana zagotovo ne bom. Za naslednje leto pa sva se z Janom Fondo (tudi tekač s protezo) že dogovorila, da greva na 10-kilometrsko progo na Krvavcu,« je po prihodu v cilj vtise po prvem pretečenem 'oviratlonu' strnila paratekačica Ana Štimac.

Ana Štimac je dobila tekaško protezo šele pred mesecem dni in si najprej izpolnila dolgoletno željo: po prvem sprintu je odločena, da bo na Krvavcu tekmovala na 'desetki'. FOTO: Sportograf

Spartan City Ljubljana Hosted by I Feel Slovenia je bil že peti izziv najbolj priljubljene serije tekov z ovirami na svetu, ob tem, da je bil edini v kakšni evropski prestolnici in je ponudil tudi atraktivni nočni sprint, zapomnili si ga bomo predvsem po opazni kampanji Premaguj izzive za opolnomočenje športnikov invalidov, ki so jo organizatorji izpeljali v sodelovanju s Paralimpijskim komitejem Slovenije in Loterijo Slovenije.

Ljubljana je edina evropska prestolnica s Spartanom, tekači so hvalili dobro organizacijo, lepo pokrajino in prijazne ljudi ter pitno vodo na vsakem vogalu. FOTO: Sportograf

Spartan se do maja poslavlja od Slovenije, takrat bo ob petletnici gostovanj v Sloveniji po Kranjski Gori, Planici, Bledu in Ljubljani zavil nazaj v hribe, kjer se bodo spartanci spopadli za kroni prvega kralja in kraljice Krvavca.