Najtežja situacija je bila na območju mesta Ljubljane. Pred reorganizacijo je bilo tam zaposlenih 43 oseb v mestnem štabu in petih občinskih štabih, po tej reorganizaciji pa je na tem območju delovalo le še 14 oseb, in to pri istih ali še zahtevnejših nalogah in obremenitvah. Za vse je bilo nepojmljivo dejstvo, da se ta reorganizacija odvija v trenutku maksimalnih napetosti, ko so zelo resno pričakovali spopad z JLA. Čeprav so vsi prerazporejeni pripadniki odšli na višje dolžnosti in imeli tudi višje plače, to ni omajalo njihovega nezadovoljstva. Splošni občutek, ki so ga dobili takrat in ga ...