Letos bo izšla vrsta odličnih iger za playstation

Sonyjeva igralna konzola playstation že od vsega začetka slovi po ekskluzivnih igrah, narejenih samo zanjo (pozneje jih večinoma ponudijo tudi za osebne računalnike). Zelo verjetno smo na teh straneh že kdaj pisali o igrah oziroma serijah, kot so Horizon Zero Dawn in Horizon Forbidden West, Uncharted, Rachet & Clank, The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, Marvel's Spider-Man, Gran Turismo in Ghost Stranding. Praviloma gre za res dodelane videoigre, ki izkoriščajo ves potencial konzole in playstationovega igralnega ploščka, ponujajo tudi zanimivo, v nekaterih primerih že kar odbito zgodbo, še posebej tedaj, kadar za igro stoji kak japonski studio. Prav ekskluzive so eden od glavnih adutov playstationa, s katerimi izstopa iz povprečja. Pa poglejmo nekaj težko pričakovanih iger, ki naj bi izšle še letos.

Playstation 5 je precej zmogljiva igričarska konzola. FOTO: Staš Ivanc

Ghost of Yotei

Gre za neke vrste nadaljevanje priljubljene igre Ghost of Tsushima (2020), ki se dogaja tri stoletja po dogodkih v izvirniku. Tokrat bomo nastopali v vlogi bojevnice Atsu, pričakujemo pa lahko zgodbo o maščevanju, razburljivo bojevanje z meči (obljubljajo nova orožja, kot je dvojna katana) in čudovito grafiko, ki bo prikazala fevdalno Japonsko z začetka 17. stoletja. Avtorji igre Sucker Punch napovedujejo, da bodo naše odločitve bolj vplivale na potek igre.

Ghost of Yotei FOTO: Sucker Punch Productions

Death Stranding 2: On the Beach

Napoved Death Stranding 2 je bila precejšnje presenečenje, saj marsikdo ni pričakoval, da bo studio Kojima tako hitro oziroma sploh pripravil nadaljevanje igre Death Stranding (2019). Spet bomo igrali Sama (ki mu je glas in stas posodil Norman Reedus), kurirja, ki v postapokaliptičnem svetu, v katerem na ljudi prežijo nevidna skrivnostna bitja iz nekega drugega sveta, dostavlja zaloge izoliranim kolonijam in jih povezuje prek brezžičnega komunikacijskega omrežja. Sam se bo v nadaljevanju s tovariši odpravil na novo popotovanje, da bi rešil človeštvo pred izumrtjem.

Death Stranding 2: On the Beach FOTO: Kojima Productions

Marvel's Wolverine

Marvelov Rosomah prihaja iz studia Insomniac, odgovornega za spidermanovske uspešnice za PS4 in PS5. Igra temelji na liku Wolverina, mutanta s kovinskimi rezili, neuničljivim okostjem, razvitimi živalskimi nagoni in izjemno sposobnostjo regeneracije. Zgodba naj bi temeljila na dolgoletni stripovski mitologiji, hkrati pa naj bi črpala tudi iz priredb v drugih medijih, denimo filmih. Pričakovanja so visoka, a podrobnosti še niso znane. Doslej je bil razkrit le kratek kinematografski napovednik, ki prikazuje Logana (Wolverina), kako sedi v baru po nečem, kar je videti kot zelo krvav prepir.

Marvel's Wolverine FOTO: Insomniac Games

Little Nightmares III

Za konec pa poglejmo še srhljivo ugankarsko-platformsko pustolovščino Little Nightmares III, v kateri bosta morala mala prijatelja Low in Alone sodelovati, da bi preživela v nevarnem svetu, polnem grozljivih pasti in bizarnih bitij, da bi se izognila še večji grožnji, ki se skriva v sencah. Tehnično gledano Little Nightmares 3 ni ravno Sonyjeva ekskluziva, saj bo izšla tudi na drugih platformah, a njeni predhodnici sta bili predobri in prenapeti, da je ne bi omenili. V nasprotju s prvima dvema bo ta igra potekala v sodelovalnem načinu, pri čemer bo enega od likov vodil soigralec ali pa umetna inteligenca.